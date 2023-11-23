«الدراجات» يدشن «عربية المضمار»



القاهرة (الاتحاد)



تبدأ منتخباتنا الوطنية الجمعة منافسات البطولة العربية الثانية عشرة للمضمار، والتي تقام في القاهرة، وتشارك فيها الإمارات بفئات الكبار والشباب والإناث والشابات، وتشهد مشاركة أكثر من 100 دراج ودراجة من 6 منتخبات، هي مصر، الإمارات، السعودية، الجزائر، قطر والسودان في البطولة التي تشهد الاعتماد الدولي من الاتحاد الدولي.

وتشارك الإمارات في البطولة بـ 18 لاعباً ولاعبة، في الفئات الأربع، ويهدف منتخب الكبار جمع النقاط، خاصة أحمد المنصوري الذي يبحث عن نقاط التصنيف، من أجل الاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، كما تشهد عودة الدراج حسين النجار بطل العرب في السرعة للمضمار للشباب عام 2011، بعد غياب كبير عن المنتخب.

وعقدت اللجنة الفنية للبطولة الاجتماع الفني للبطولة، وتم خلاله وضع خارطة البطولة والسباقات التي تقام على يومين، حيث تم اعتماد نظام البطولة والتوقيتات، والتتويج خلال الفترة المسائية.

ويتصدر منتخب الكبار صدارة التصنيف العربي في سباقات المضمار، حيث شهد العامين الماضية تألق الثنائي يوسف ميرزا، مدير المنتخب الحالي، وأحمد المنصوري وسيطرتهما على كافة السباقات الأولمبية في المضمار، وهو ما يبحث عنه اليوم أحمد المنصوري من خلال مشاركته.

وشهدت قائمة المنتخب الوطني للكبار، غياب الدراج جابر المنصوري، الذي تعرض للإصابة في الكتف يوم السبت الماضي، ولكنها تشهد عودة الدراج حسين النجار بطل العرب السابق في السرعة، بعد غياب 12 عاماً عن المنتخب، في خطوة وصفها المدير الفني للمنتخب عبدالله سويدان، بالمهمة في مشوار منتخب الرجال، حيث كان النجار بطل العرب في السرعة للشباب خلال بطولة العرب للمضمار 2011، ولكنه غاب لفترة كبيرة قبل أن يلتحق بمنتخب الكبار خلال البطولة الحالية بالقاهرة.