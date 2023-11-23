«أقوياء اليد» يرفع شعار «القمة» في «الجولة الثالثة»



رضا سليم (دبي)



يشهد دوري أقوياء اليد جولة جديدة في الدور التمهيدي، حيث تنطلق الجولة الثالثة، الجمعة، بمواجهتين، الأولى بين الجزيرة والوصل بصالة «فخر أبوظبي»، والثانية بين شباب الأهلي والنصر بصالة النهدة بنادي شباب الأهلي، فيما تستكمل الجولة بمباراة واحدة السبت بين مليحة والعين بصالة مليحة، فيما تأجلت المباراة الرابعة بين دبا الحصن مع الشارقة لمشاركة الأخير في البطولة الآسيوية للأندية المقامة حالياً بالكويت.

ويتصدر العين قمة ترتيب الدوري بعد جولتين، برصيد 6 نقاط، بعدما حصل على «العلامة الكاملة» في المباراتين، بالفوز على الوصل ودبا الحصن، وبفارق الأهداف عن مليحة الذي فاز أيضاً في أول مباراتين على النصر والوصل، ويتراجع الجزيرة إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، رغم فوزه في مباراة الجولة الماضية على النصر، إلا أن له مباراة مؤجلة أمام الشارقة، يليه في الترتيب شباب الأهلي «3 نقاط»، بالفوز على دبا الحصن، وتأجلت مباراة أيضاً أمام الشارقة.

ويشهد الترتيب حصول 4 أندية على «صفر» انتصارات، وهي الوصل والنصر ودبا الحصن، والثلاثي حصل على نقطتين من خسارتين في أول جولتين، بينما الفريق الرابع هو الشارقة حامل اللقب والذي يحتل المركز الأخير، من دون أن يلعب أي مباراة حتى الآن.

من ناحية أخرى، لم تحدد لجنة المسابقات مواعيد الجولات من الرابعة إلى الثامنة، والتي تقام قبل تصفيات آسيا لكأس العالم في البحرين يناير المقبل، ومن المتوقع إجراء تعديلات على جدول المسابقة، في ظل بدء التحضيرات النهائية للمنتخب بداية من التجمع الاثنين المقبل.