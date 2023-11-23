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الرياضة

الإمارات تستضيف بطولتين في جولة الجولف العالمية لأصحاب الهمم

الإمارات تستضيف بطولتين في جولة الجولف العالمية لأصحاب الهمم
23 نوفمبر 2023 13:57

 
دبي (الاتحاد)

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تستضيف الإمارات بطولتين ضمن «روزنامة» جولة الجولف العالمية لأصحاب الهمم، المبادرة المقدمة من جولة دي بي ورلد، مع إعلان جدول الموسم الأكبر منذ تدشينها، بإقامة 8 بطولات في 5 دول خلال موسم 2023-2024، لتكون الدولة العربية والآسيوية الوحيدة على صعيد المنطقة التي تدعم المبادرة الرياضية الإنسانية الرائدة دولياً.
تقام منافسات جولة جولف أصحاب الهمم، بالتزامن مع بطولة رأس الخيمة 22 و23 يناير المقبل في «الحمرا للجولف»، على أن يكون ختام الموسم بالتزامن مع بطولة جولة دي بي ورلد 15 و16 نوفمبر 2024 في عقارات جميرا للجولف في دبي، ويعقبها تتويج بطل الموسم، وشهدت المنافسات التي اختتمت الأسبوع الماضي فوز الإنجليزي مايك بروان.
ويوجَد في قائمة البطولات إلى جانب الإمارات، 6 بطولات تقام في أستراليا، إنجلترا، إسبانيا، وكينيا في أول زيارة للجولة إلى قارة أفريقيا.
ويشهد الموسم الجديد إقامة البطولات بنظامين الإجمالي «جروس»، والصافي «نيت» في احتساب النتائج للمرة الأولى، لضمان مشاركة أكبر عدد من اللاعبين من مختلف أنواع الإعاقة، ومما يضع اللعبة على المسار الصحيح للانضمام إلى قائمة الألعاب البارالمبية في المستقبل.
لتحديد قائمة المشاركين في كل بطولة، يُعْتَمَد التصنيف العالمي للاعبي الجولف من ذوي الإعاقة، على أن يُدْعَى اللاعبون الثمانية الأوائل ولاعبتان الأفضل في تصنيف كل فئة إعاقة.
أُطْلِقَت جولة الجولف لأصحاب الهمم G4D، شراكة بين جولة دي بي ورلد والاتحاد الأوروبي لجولف ذوي الإعاقة في عام 2022، وهي تهدف إلى تلبية احتياجات الأشخاص جميعهم من ذوي الإعاقة الذين يرغبون في لعب الجولف، وبالنسبة للكثيرين، يُنظر إلى هذه الجولة على أنها قمة المنافسة مع المتنافسين المحترفين الرائدين في جولة دي بي ورلد الذين يلعبون على الملعب نفسه في الأسبوع نفسه.

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