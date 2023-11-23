رابطة الدوري الإيطالي تعزز الشراكة مع دبي جلوب سوكر



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، دوري كرة القدم المحترفين في إيطاليا، عن أول شراكة لها مع مؤسسة جلوب سوكر، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، وجاء الإعلان عن الشراكة قيل حفل توزيع «جوائز دبي جلوب سوكر».

وتُعتبر «جوائز دبي جلوب سوكر» التي تُنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واحدة من أكبر الاحتفالات العالمية التي تكرّم اللاعبين والمدربين والمسؤولين والوكلاء والمواهب المميزين، وتشهد المرحلة الأولى من الشراكة إطلاق فئتين من المحتوى الرقمي لأندية ولاعبي الدوري الإيطالي في النسخة الرابعة عشرة من الجوائز، والتي تقام 19 يناير 2024 في فندق أتلانتس النخلة في دبي.

وتركز الفئتان الجديدتان واللتان تشملان «أفضل محتوى رقمي للاعب في الدوري الإيطالي»، و«أفضل محتوى رقمي لنادٍ في الدوري الإيطالي» على الوسائط الرقمية المبتكرة للاعبي الدوري والأندية، كما يتم الترويج لهذه الوسائط، من أجل تعزيز المحتوى الرقمي الإبداعي للدوري الإيطالي في جميع أنحاء العالم.

وقال لويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن الشراكة الجديدة: «على مر السنين، أصبحت جوائز دبي جلوب سوكر من أكبر الفعاليات في كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشارك فيها دائماً رياضيون من الدرجة الأولى، وتتصدر العالم الرقمي من خلال استراتيجية تواصل اجتماعي تجمع أكثر من 45 مليون صوت من المشجعين في جميع أنحاء العالم، ومن الأهداف الرئيسة لمكاتبنا التمثيلية زيادة جمهورنا وقاعدة عشاق الدوري الإيطالي في المنطقة، وهي بيانات نقيسها باستمرار من خلال برامج تتبع مخصصة، وبفضل شراكتنا مع جلوب سوكر، سنتواصل مع جميع الأطراف المعنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحفيز مشاركة أكثر من 16 مليون مشجع كالتشيو في المنطقة في المشاريع الجديدة الخاصة بالدوري الإيطالي، إضافة إلى تعزيز الوعي بالمبادرات الرقمية والاجتماعية التي تنفذها أندية الدوري والاحتفاء بها».

وقال توماسو بيندوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لجلوب سوكر: «يسر جلوب سوكر تعزيز آواصر التعاون مع رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم التي تسعى بدورها لترسيخ حضورها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويعتبر الدوري الإيطالي من أهم وأكبر الدوريات على مستوى العالم، وتجمع البطولة العريقة أرفع معايير الجودة والتاريخ والتميز الرياضي وحب الرياضة، ومع هاتين الجائزتين الرقميتين الجديدتين، نأمل أن نشكل مصدر إلهام للمشجعين الذين يعشقون كرة القدم، عبر الانتقال بجوائز جلوب سوكر إلى إيطاليا وأوروبا والعالم».

ومن جانبه، قال ألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تتواصل رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع 16 مليون مشجع «كالتشيو» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وندرك أن أفضل طريقة لجذب الجمهور من الشباب هي الاعتماد على المنصات الرقمية، إذ إن جمهور الشباب من الجيل Z يتطلعون إلى المحتوى الذي يتجاوز كرة القدم ويؤسس روابط وعلاقات مع الأندية واللاعبين ويعزز علاقتهم برياضتهم المفضلة، وبفضل هذه الرؤية تم إطلاق الفئتين الجديدتين من المحتوى الرقمي في حفل جوائز دبي جلوب سوكر الرائد على المستوى العالمي».