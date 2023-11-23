برعاية حمدان بن زايد.. إقبال كبير على المشاركة في سباق زايد الخيري

أبوظبي (وام)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي اكتمال الترتيبات لانطلاقة فعاليات السباق عند الساعة السابعة صباح السبت في جزيرة الريم.

وتوافد المشاركون في السباق إلى «الريم مول» لاستلام زي المشاركة الذي يحمل شعار السباق الرسمي بعد اكتمال إجراءات التسجيل، استعداداً للحدث الأبرز صباح السبت الذي يمثل «رسالة حب ووفاء» للوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مسافات 3 و5 و10 كيلومترات، للجري أو مجرد المشي، وسيتم تتويج الفائزين عند الساعة 8:45 صباحاً بعد انتهاء مجريات الحدث.

وانطلق ماراثون زايد الخيري لأول مرة بإمارة أبوظبي في عام 2001، باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ترسيخاً لمعاني العطاء والخير والعون للإنسانية بشكل عام، والمرضى بشكل خاص.

وأكدت اللجنة العليا للبطولة أن الفرصة ما زالت متاحة للمشاركة في السباق البالغ جائزته مليون درهم، مع بدء العد التنازلي للانطلاقة المرتقبة صباح الغد، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز نجاحه وتميزه، ورسالته الإنسانية بتخصيص ريعه لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، للعلاج والأبحاث المبتكرة لمحاربة أمراض السرطان.

وأكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، أن هذا السباق الخيري الكبير يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، ويمثل حدثاً مجتمعياً لجميع الأفراد والعائلات والأندية والعدائين، لتواجدهم ومشاركتهم وسط أجواء التحدي والحماس والمنافسة على القيم الإنسانية الجميلة التي يمثلها، بالإضافة إلى الجائزة المالية التي تبلغ مليون درهم إماراتي، وتوزع على الفائزين حسب الفئات والمسافات.

وتوجه الكعبي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه للسباق، وحرصه على ترسيخ رسالته الإنسانية والنبيلة، ودوره في تأكيد مكانة وريادة دولة الإمارات في دعم جهود العمل الإنساني على المستوى العالمي.

وأضاف: «فخورون بالرسالة السامية التي يمثلها الحدث، وتخصيص جميع عائدات هذه النسخة لدعم العلاجات المبتكرة والمنقذة لحياة مرضى السرطان من خلال مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ونتوقع مشاركة كبيرة من جميع أفراد المجتمع، والتفاعل الواسع مع أهداف السباق، ونشكر جميع الشركاء على الجهود المخلصة في دعم الترتيبات التنظيمية والفنية».

محطات بارزة



تتضمن فعاليات سباق زايد الخيري لموسم 2023-2024 سباق أبو ظبي الخيري، وسباق جمهورية مصر العربية في ديسمبر المقبل، وسباق الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل 2024، فيما تحتضن ولاية كيرلا الهندية السباق الرابع لأول مرة في 2024.