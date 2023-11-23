حلبة مرسى ياس تستقبل فرق وسائقي الفورمولا-1



أبوظبي (الاتحاد)



وصلت فرق الفورمولا-1 العشرة المشاركة في النسخة 15 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى إلى حلبة مرسى ياس لخوض منافسات السباق الختامي لموسم 2023.

واستقبلت حلبة مرسى ياس أعضاء الفرق المشاركة في سباق هذا الموسم بعد اختتام منافسات سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، والتي استطاع خلالها السائق ماكس فيرستابن تحقيق فوزه الثامن عشر خلال الموسم الحالي للفورمولا-1.

وعلى الرغم من تمّكن فريق ريد بُل وسائقه ماكس فيرستابن من حسم بطولتي الصانعين والسائقين لهذا العام بعد هيمنة قوية على مجريات بطولة 2023، إلا أن أنظار متابعي سباقات الفورمولا1 وعشاق رياضة سباق السيارات في جميع أنحاء العالم تتجه إلى سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، والذي من المتوقع أن يجذب أكبر عدد من الحضور خلال مسيرته الممتدة على مدار 15 عاماً.

ومن المتوقع أن يشهد سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لعام 2023 الكثير من المنافسات المشوّقة بين المتسابقين، وأبرزهم كارلوس ساينز وفرناندو ألونسو الذان يحتلان المركز الرابع من البطولة حالياً برصيد 200 نقطة لكل منهما، في حين يتأخر عنهما كل من لاندو نوريس وشارل لوكلير بفارق خمس وإثني عشر نقطة على الترتيب.

أما في بطولة الصانعين، يبذل فريق فيراري كل ما في وسعه لتحقيق المركز الثاني على حساب فريق ميرسيدس الذي يتقدم عن الأول بفارق 4 نقاط حالياً، في حين يتنافس كل من فريقي مكلارين وأستون مارتن على المركز الرابع في البطولة، حيث يتقدم مكلارين بفارق 11 نقطة.