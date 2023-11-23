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الرياضة

صافرة إماراتية في مباراة ألمانيا وإسبانيا بمونديال الناشئين

صافرة إماراتية في مباراة ألمانيا وإسبانيا بمونديال الناشئين
23 نوفمبر 2023 18:28

 
دبي (الاتحاد)

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كُلف طاقمنا الإماراتي بقيادة حكم الساحة الدولي عمر آل علي بإدارة مواجهة ألمانيا وإسبانيا التي ستُقام اليوم على استاد جاكرتا الدولي، يوم السبت ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقامة في إندونيسيا.
ويتألف طاقم حكام المباراة من الحكمين الإماراتيين جاسم عبدالله (مساعد أول) وسعيد المرزوقي (مساعد ثان) والليبي معتز إبراهيم (حكم رابع) والمصري أحمد حسام الدين (حكم مساعد احتياطي)، والهولندي روب ديبرينك، والكويتي عبدالله جمالي، والإنجليزي ديفيد كوت (حكام الفيديو).
وكان طاقمنا الدولي قد أدار بتميز المباراة التي جمعت منتخبي السنغال وبولندا في الجولة الثانية، ليتم تكليفه بعدها بإدارة مباراة نيوزيلندا والمكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات.

الإمارات
مونديال الناشئين
ألمانيا
إسبانيا
منتخب إسبانيا
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