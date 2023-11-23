البلوشي يحافظ على صدارة دولية دبي للقفز بالمظلات



دبي (الاتحاد)



حافظ عبدالرحمن البلوشي نجم منتخبنا، على صدارة مسابقة دقة الهدف، في بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، في نسختها السابعة التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية حالياً بمنطقة سكاي دايف دبي، وجاءت صدارة البلوشي برصيد 3 سم، بعد الجولة السادسة، وينافسه على القمة الإيطالي تريسولدي الذي سجل أيضاً 3 سم، ويأتي الإيطالي كلاديو في المركز الثالث برصيد 5 سم، يليه مواطنه فيتوريو برصيد 6 سم، ويتساوى محمد عبيد السويدي نجم منتخبنا مع التشيكي ميلوسلي برصيد 7 سم، وأحمد راشد المري لاعب المنتخب برصيد 8 سم، وتساوى ثلاثة قافزين، هم النمساوي سباستيان، والتشيكي جاكوب، والإيطالي باولو برصيد 9 سم .

وعلى صعيد الفرق في دقة الهدف، انفرد المنتخب الإيطالي بالصدارة بفارق كبير عن بقية المنتخبات، مسجلاً 18 سم فيما، حل التشيك ثانياً برصيد 34 سم، ومنتخبنا الوطني «أ» في المركز الثالث، برصيد 39 سم، وأميركا برصيد 48 سم، وإسبانيا بالرصيد نفسه، والنمسا وله 50 سم.

شهدت البطولة، حضور اللواء إسماعيل فؤاد درويش رئيس الاتحاد العربي للمظلات، وهو أحد قدامى الحكام في المظلات، ويحمل رخصة تحكيم دولية، وسبق له المشاركة في تحكيم بطولة دبي الدولية مسابقة التزحلق على الماء عام 2012 .

وأعرب اللواء درويش عن سعادته بالوجود في البطولة التي تعد من أنجح البطولات، منوهاً إلى أن البطولة ناجحة من الوجوه كافة، والتنظيم لا يقارن والمستوى الفني رائع، والإمكانات المتاحة أحد عوامل الإبداع للقافزين.

وقال رئيس الاتحاد العربي إن هناك تعاوناً مستقبلياً مع الاتحاد باعتباره أحد أهم ركائز الاتحاد العربي، ومن أنشط الاتحادات الأعضاء، وعقدنا اجتماعات تنسيقية عدة للاتفاق على بروتوكول تعاون في المستقبل القريب.

وذكر درويش أن الاتحاد منذ تأسيسه في عام 2008 نظم العديد من البطولات، كما سبق له أن نظم دورتين شاملتين للرياضات الجوية، الأولى في بني ملال بالمغرب، والثانية في أربيل بالعراق.