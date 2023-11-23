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الرياضة

الشارقة يودع «آسيوية اليد» بخسارة واحدة!

الشارقة يودع «آسيوية اليد» بخسارة واحدة!
23 نوفمبر 2023 20:00

 
رضا سليم (دبي)

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ودع الشارقة البطولة الآسيوية رقم 26 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي يستضيفها القادسية الكويتي، بعدما خسر أمام العربي القطري 23-28، ورغم أنه يتساوى مع العربي والقادسية برصيد 8 نقاط، إلا أن فارق الأهداف وضع «الملك» خارج البطولة، بعدما قدم مستوى متميزاً، وفاز في 4 مباريات متتالية، فيما تأهل العربي في صدارة المجموعة الثانية، والقادسية وصيفاً إلى نصف النهائي.
جاءت المواجهة متكافئة من بدايتها، ورغم أن العربي تقدم بالهدف الأول، إلا أن زهير نايم وطارق شاهين نجحا في التقدم 2-1، والتعادل 2-2 في أول 5 دقائق، ويرتكب لاعبو الشارقة أخطاء كثيرة تسببت في تسجيل 3 أهداف، وتقدم الفريق القطري 5-2، ويطلب سامي السعيدي مدرب الشارقة أول وقت مستقطع، بعدما وصلت النتيجة إلى 6-2 للعربي، بعد 9 دقائق.
يسجل مصباح الصانعي، بعد توقف عن الأهداف أكثر من 7 دقائق، ويقلص شاهين الفارق 7-4، وتغيرت النتيجة إلى 10-5 لمصلحة العربي في منتصف الشوط، ويعود «الملك» تدريجياً، ويتقلص الفارق إلى هدفين، وتصل النتيجة 11-9 للفريق القطري، ويدخل إبراهيم القرص ويسجل، وينتهي الشوط بتقدم العربي 17-13.
ومع بداية الشوط الثاني، اعتمد الفريقان على الطريقة الدفاعية، ولم تشهد المباراة إلا هدفاً لكل فريق في أول 5 دقائق، ويهدر محمود فايز 4 فرص متتالية، وارتدت بأهداف للعربي، ووصلت النتيجة إلى 22-15، ولم يسجل الشارقة إلا هدفين في 10 دقائق، وتصل النتيجة إلى 23-18 للفريق القطري، وشهدت المباراة قرارات تحكيمية من الطاقم الصيني تسببت في اعتراض اللاعبين والمدرب سامي السعيدي الذي خرج بالبطاقة الحمراء، وتنتهي المواجهة بفوز العربي 28-23.

كرة اليد
الشارقة
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