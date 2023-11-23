قرعة نارية لـ «الأبيض الأولمبي» في «كأس آسيا تحت 23»

معتصم عبدالله (دبي)



وضعت قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، التي سحبت ظهر أمس بالعاصمة القطرية الدوحة، منتخبنا الوطني الأولمبي في «المجموعة الثانية الحديدية»، إلى جانب منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، والصين، فيما أوقعت القرعة منتخب السعودية «حامل اللقب» في المجموعة الثالثة إلى جانب العراق وتايلاند وطاجيكستان، في المقابل يلعب منتخب قطر «المضيف» ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من أستراليا والأردن وإندونيسيا، في حين ضمت المجموعة الرابعة منتخبات أوزبكستان، فيتنام، الكويت، وماليزيا.

وتشهد البطولة المقررة، خلال الفترة من 15 أبريل وحتى 3 مايو المقبلين بالعاصمة القطرية الدوحة، مشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الثلاثة الأولى في البطولة، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل المنتخب الحاصل على المركز الرابع للمشاركة في الملحق العالمي بمواجهة فريق من أفريقيا، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الدورة الأولمبية.

وتضم قائمة المشاركين في النهائيات منتخب قطر المضيف، إلى جانب 15 منتخباً تأهلت عبر المشاركة في التصفيات خلال شهر سبتمبر الماضي، وهم المنتخبات الـ11 التي تصدرت مجموعاتها وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

وقُسِّمت المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات، حيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتعد المشاركة المرتقبة ل «الأبيض الأولمبي» في نسخة قطر 2024 «الخامسة» في النهائيات القارية لكأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد مشاركاته السابقة في نسخ 2014 «عمان»، 2016 «قطر»، 2020 «تايلاند»، 2022 «أوزبكستان»، مقابل فشل وحيد في التأهل لنهائيات نسخة الصين 2018 بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة للتصفيات.

وجاء تأهل «الأبيض الأولمبي» للنهائيات بعد تصدره ترتيب المجموعة السابعة للتصفيات برصيد 4 نقاط، بتعادله 0-0 أمام الصين، والفوز على الهند 3-0 ضمن الجولة الأخيرة.

وأكد جمال بوهندي مدير «الأبيض الأولمبي» لـ «الاتحاد» أن تحقيق النجاح في النهائيات الآسيوية المرتقبة يستلزم مقارعة الكبار وتقديم الأفضل، وقال «قطعاً قرعة النهائيات تجمعنا بصفوة منتخبات القارة الأولمبية، وهو ما برهنت عليه مباريات التصفيات المؤهلة للنهائيات، ويتوجب علينا إذا ما رغبنا في الاستمرار في تحقيق النجاح تقديم الأفضل في مواجهة الكبار».

واختتم «الأبيض الأولمبي» مؤخراً معسكراً داخلياً خاض خلاله مباراتين وديتين أمام طاجيكستان 3-1، والكويت 3-0، على أن يكون المعسكر الإعدادي المقبل في يناير 2024 للمشاركة في بطولة دبي الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية، والتي تدخل ضمن برنامج الإعداد المطول للنهائيات، على أن يدخل المنتخب في معسكر أخير، بالتزامن مع أيام الفيفا في مارس 2024 قبل انطلاق النهائيات القارية.



القرعة



- المجموعة الأولى: قطر، أستراليا، الأردن، إندونيسيا

- المجموعة الثانية: اليابان، كوريا الجنوبية، الإمارات، الصين

- المجموعة الثالثة: السعودية، العراق، تايلاند، طاجيكستان

- المجموعة الرابعة: أوزبكستان، فيتنام، الكويت، ماليزيا