1000 لاعب في أولمبياد الشطرنج الدولي بالشارقة



رضا سليم (الشارقة)



كشف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تفاصيل أولمبياد ألف الدولي للشطرنج الذي ينطلق الاثنين المقبل بمنطقة ممشى الشارقة، ويستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات، وبرعاية مجموعة ألف للتطوير العقاري، ويشمل الأولمبياد تنظيم 4 بطولات هي بطولة «سوبر ستار» التي تجمع 4 لاعبين من الأساتذة الكبار فقط، وتبلغ جوائزها 55 ألف درهم، وبطولة ستار المفتوحة، والتي سيشارك فيها 500 لاعب ولاعبة وجوائزها 18 ألف درهم، وبطولة عيد الاتحاد التي ستقام لمدة يوم واحد في الشطرنج الخاطف، والتي من المنتظر أن يشارك فيها 100 لاعب ولاعبة، وبطولة الفيوتشر التي يشارك فيه 400 لاعب ولاعبة من البراعم والناشئين ومدارس الدولة، وتستمر على مدار 3 أيام من 16 إلى 18 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة النادي وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس النادي وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، وعبدالله مراد المازمي، رئيس لجنة حكام البطولة، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي، وعدد من الشخصيات.

ووجه الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة النادي الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته ودعمه للرياضة والرياضيين، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة لرعايتهما الكريمة لجميع الأنشطة الرياضية بالشارقة، وإلى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي لدعمهم، وتشجيعهم لجميع أنشطة النادي ولاعبيه.

كما وجه الشكر إلى مجموعة ألف للتطوير العقاري على رعاية الحدث الذي سيستفيد من المشاركة في فعالياته ما يزيد على ألف لاعب ولاعبة من كافة الجنسيات، والأعمار من داخل الدولة وخارجها، وهذه هي المرة الرابعة التي ترعى فيها مجموعة ألف بطولات النادي الشطرنجية، وللمرة الثانية التي تقام البطولة في ممشى الشارقة، والتي حققت نجاحاً باهراً، ونفتخر بشراكتنا مع مجموعة ألف، ونتطلع لاستمرار هذه الشراكة.

وقال عمران عبد الله النعيمي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج:« تنظيم هذه الأحداث الشطرنجية الكبرى يستهدف توفير فرصة هامة، وقدر كبير من الاستفادة للاعبي النادي المواطنين ولاعبي المنتخب الوطني للدولة الذين نعمل على تأهيلهم وإعدادهم للوصول إلى منصات التتويج العالمية وتشريف الدولة ونشكر مجموعة ألف لرعايتها لهذا الحدث وبطولات «مول 06» التي نظمها النادي برعاية المجموعة.

وكشف المازمي تفاصيل الحدث، فقال:« بطولة سوبر ستارز يشارك فيها 4 أساتذة دوليين كبار فقط هم الصيني يو يانجي وتصنيفه الدولي 2720 نقطة، والمجري سنان جوجيروف وتصنيفه الدولي 2703 نقاط، والهندي نهال سارين وتصنيفه الدولي 2692 نقطة، ولاعبنا سالم عبد الرحمن من الإمارات وتصنيفه الدولي 2635 نقطة، وتعد البطولة ضمن برنامج إعداد سالم لكأس العالم الشهر المقبل، بينما بطولة ستار المفتوحة بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، وبعدها بطولة عيد الاتحاد لمدة يوم واحد، ثم بطولة الفيوتشر، والتي يشارك فيها 400 لاعب ولاعبة من المواهب الصغيرة، والبطولات جميعها مصنفة ومعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة.



