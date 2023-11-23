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العروبة يوسع فارق «صدارة الأولى» إلى 9 نقاط

العروبة يوسع فارق «صدارة الأولى» إلى 9 نقاط
23 نوفمبر 2023 20:28

 
معتصم عبدالله (دبي)

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وسع العروبة متصدر ترتيب «دوري الدرجة الأولى» فارق النقاط بينه وأقرب منافسيه الظفرة «الوصيف» إلى 9 نقاط، بفوزه على حساب ضيفه التعاون 1-0 على ملعب العروبة في انطلاق مباريات «الجولة العاشرة»، والتي شهدت تعثر الظفرة بالتعادل 2-2 أمام ضيفه الذيد، فيما تفوق دبا الحصن «الثالث» على مصفوت 3-0، وحسم التعادل 1-1 مواجهة العربي والفجيرة.
ويدين العروبة بفوزه «الثمين» أمام ضيفه التعاون إلى مدافعه البرتغالي ديجو ماتشادو الذي سجل هدف المباراة الوحيد لفريقه في الدقيقة 80، ليرفع العروبة رصيده إلى 28 نقطة معززاً صدارته المستمرة للترتيب، في الوقت الذي اكتفى فيه ملاحقه الظفرة «الوصيف» برصيد 19 نقطة، بالتعادل أمام ضيفه الذيد 2-2، وتقدم الضيوف بهدفي كايلان سوزا في الدقيقة 11، ولامار والكر في الدقيقة 60، ليعود «فارس الظفرة» ويدرك التعادل بفضل هدفي البديل سعيد جاسم في الدقيقتين 89 و90 على التوالي، ولعب الظفرة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 14 بعد طرد مدافعه جابريل سانتيني.
وتتواصل الجولة يوم الجمعة بمباريات الجزيرة الحمراء ودبا، الحمرية والرمس، جلف اف سيتي وسيتي، فيما تأجلت مواجهة جلف يونايتد يونايتد حتى الجمعة المقبل.

دوري الدرجة الأولى
العروبة
التعاون
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الذيد
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