البطائح والشارقة يتعادلان في مباراة مثيرة

علي معالي (الشارقة)



تعادل البطائح والشارقة 3-3، في افتتاح «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد خالد بن محمد بـ«الإمارة الباسمة»، تقدم البطائح بأهدافه الثلاثة، في أول 35 دقيقة، سجلها على التوالي، سيكو بابا في الدقيقة 19، وعبدالله عبدالرحمن في الدقيقة 26، وألفارو أوليفيرا في الدقيقة 35، وأحرز أهداف «الملك» محمد عبدالباسط في الدقيقة 39، ولوان بيريرا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وكايو لوكاس من ضربة جزاء في الدقيقة 51.

وبهذه النتيجة يرفع البطائح رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الخامس، والشارقة إلى «النقطة 14» في المركز الرابع.

وبخلاف الأهداف الستة، ضاع من لاعبي الفريقين عدد كبير من الفرص، وجاءت المباراة ممتعة لرغبة كل منهما في الفوز.

ويُحسب للشارقة قدرته على التماسك، بعد أن تأخر بثلاثية، ليعود إلى المباراة من جديد، بعد البداية الضعيفة وغير المتوقعة، خلال أول 35 دقيقة ظهر فيها «الملك» منهاراً تماماً، ولم ينجح «الراقي» في الحفاظ على تقدمه المُريح.