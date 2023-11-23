قوارب التجديف تبحر في قناة دبي المائية

دبي (الاتحاد)

يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الجولة الأولى من بطولة دبي 2023-2024، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات الموسم الحالي، بالتزامن مع تحدي دبي للياقة في قناة دبي المائية يوم غد السبت.

ويجمع الحدث البحري التراثي الكبير نخبة محبي رياضة التجديف في الدولة والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في تظاهرة رياضية كبيرة، حيث سيتنافس المشاركون على المراكز الأولى في السباق الذي يتضمن شوط (الفئة المحلية) وشوط قوارب الأشفاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وينتظر أن يشارك في التظاهرة أكثر من 40 قارباً على متنها ما يزيد على 400 بحار يجسدون لوحة الماضي الجميل في أجمل المسطحات المائية في دانة الدنيا دبي بين روعة الحاضر في واجهتي الخليج التجاري وبرج خليفة ومرسى دبي ها ربور كريك مقابل ممشي الجداف وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.

وأخطرت اللجنة المنظمة النواخذة والملاك والبحارة المشاركين عبر كراسة الشروط واللوائح عن الجدول الزمني يوم السباق والذي يبدأ مبكراً يوم السبت من خلال الفحص الفني والتدقيق على المشاركين، وانعقاد الاجتماع التنويري، والذي يشهد سحب القرعة، وتسليم أعلام كل سباق قبل فترة الظهيرة، ومن ثم التوجه بعد ذلك إلى عرض المياه، تمهيداً لبدء الحدث عند الساعة الثالثة.