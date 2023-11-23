5 ألقاب ذهبية لـ«مربط عجمان» في ختام «الإمارات الوطنية لجمال الخيول»

أبوظبي (وام)

حققت خيول مربط عجمان، 5 ألقاب ذهبية، من إجمالي 6 ألقاب، بالإضافة إلى لقب فضي وآخر برونزي، في المنافسات الختامية من بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي، ونال الذهبية المتبقية المالك محسن حسين عمارة.

شهد الفعاليات الختامية الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية.

أقيمت البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ونظمتها الجمعية بمشاركة 199 من الخيول العربية الأصيلة.

كما حضر حفل الختام، محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وخليفة النعيمي، الرئيس التنفيذي لإسطبلات الأريام العربية، وعبد العزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، وخالد غانم، المدير العام لمربط عجمان، بجانب عدد كبير من ملاك ومديري المرابط بالدولة.

وافتتحت البطولة المهرة «أس أس فرح تلين» لمحسن حسين، التي تُوجت باللقب الذهبي للمهرات عمر 2 و3 سنوات، وحصدت «ع ج سجلا» لمربط عجمان، اللقب الفضي، وحققت رفيقتها في المربط «ع ج كرامة» اللقب البرونزي.

واستهل الألقاب الذهبية لمربط عجمان «ع ج رازي» الذي تُوج بلقب الأمهار عمر 2 و3 سنوات، وحصد اللقب الفضي «ع ج سينان» لعبد الله سعيد الهاجري، فيما نال اللقب البرونزي «فام اليجيدو» لفيدريكو خوسيه جوردان.

وأضافت «آية المعود» الذهبية الثانية لمربط عجمان، عندما تُوجت بلقب بطولة الأفراس، وحصلت على اللقب الفضي «درة الحداد» لمربط امارا، وذهب اللقب البرونزي إلى «دي أصالة» لمربط دبي.

وواصلت خيول مربط عجمان تألقها عندما تصدرت «ع ج سجيل» فئة المهرات عمر سنة، مضيفة الذهبية الثالثة للمربط، ونالت اللقب الفضي «الأريام بهجة» لإسطبلات الأريام، فيما حصلت على اللقب البرونزي «لانا الفراس» لفراس فؤاد مشعل.

وأضاف الذهبية الرابعة لمربط عجمان «ع ج ربدان» الذي تُوج بلقب الأمهار عمر سنة، وحصد اللقب الفضي «فام ابولو» لفيدريكو خوسيه جوردان، فيما ذهب اللقب البرونزي إلى «الأريام عجيب» لإسطبلات الأريام.

واختتم الحصاد الذهبي لمربط عجمان المتألق «ع ج كفو» الذي توشح باللقب الذهبي للفحول، وحصل على الفضية «دي راسل» لمربط دبي، فيما حصد اللقب البرونزي «إي س تاج» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.