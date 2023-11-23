6 لقاءات على «صفيح ساخن» في «أدنوك للمحترفين»

مراد المصري (دبي)

«دوري أدنوك للمحترفين» على الموعد يومي السبت والأحد، لاستكمال الجولة الثامنة، بإقامة 6 لقاءات على «صفيح ساخن»، بالنظر إلى رغبة الفرق جميعها في تحديد مسارها، مع دخول الربع الثاني من سباق الموسم.

وتتصدر الجولة، مباراتان من «العيار الثقيل»، الأولى تجمع الجزيرة والوصل غداً، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، والثانية بين شباب الأهلي والعين يوم الأحد، على استاد راشد في دبي.

والبداية غداً مع مباراتين في الساعة الرابعة و 45 دقيقة، يلتقي الوحدة مع الإمارات، على استاد آل نهيان في أبوظبي، ويتطلع من خلالها «العنابي» و«الصقور» إلى استعادة توازنهما، خصوصاً أن «أصحاب السعادة» الذي يفتح صفحة ما بعد رحيل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بهدف الصعود على سلم الترتيب والمنافسة على اللقب، فيما يريد الإمارات جمع أي نقاط إضافية من أجل مواصلة الهروب عن مناطق «خطر الهبوط».

ويلتقي حتا مع بني ياس على استاد حمدان بن راشد في دبي، حيث يريد «الإعصار» مواصلة صحوته، بعدما افتتح رصيده من النقاط، بحصد أول انتصار في الجولة الماضية، فيما يريد «السماوي» أيضاً الاستمرارية، بعدما انتزع الفوز في الجولة الأخيرة أيضاً، مما يحفز الفريقين لدخول المباراة بمعنويات مرتفعة.

وقمة السهرة بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً مع لقاء الجزيرة والوصل، حيث يدرك «فخر أبوظبي» أن «الخطأ ممنوع»، في حال أراد العودة مرة أخرى إلى السباق على اللقب، وغاب عنه الفوز في آخر ثلاث جولات، حقق خلالها تعادلين وخسارة ليجمع نقطتين فقط من أصل 9 نقاط ممكنة، فيما يمر «الإمبراطور» بأزهى فتراته، وتقدم إلى قمة الترتيب، بعد التفوق على العين في الجولة الماضية المتصدر السابق، ولم يعرف الخسارة إلى الآن.

وتنطلق أحداث يوم الأحد بمباراتين في الساعة الرابعة و45 دقيقة مساءً، يلتقي اتحاد كلباء «المنتعش» بتأهله إلى نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، مع النصر الذي عاد إلى حالة انعدام التوازن، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام البطائح.

ويدرك الفريقان أن الفوز هو المطلب من أجل تحسين الوضعية على سلم الترتيب، مع تساويهما برصيد 7 نقاط، بعد مرور أول سبع جولات.

ويلعب خورفكان مع عجمان على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مباراة يتطلع كل فريق فيها، لحصد ثلاث نقاط مهمة للغاية لاحقاً في حسابات الابتعاد عن مناطق الخطر على لائحة الترتيب، ومصالحة الجماهير، بعد الأداء المتذبذب في بداية الموسم.

وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى قمة بين آخر فريقين حققا لقب «دوري أدنوك للمحترفين»، وهما شباب الأهلي والعين، حيث يريد كل منهما الخروج بنتيجة إيجابية في هذا التوقيت من الموسم، وكسب صراع خاص بينهما لطالما مثل «علامة فارقة» في «عصر الاحتراف» تحديداً.

ولم تغب الأهداف عن جميع مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، ما يجعلنا نترقب لقاء حافلاً بالمتعة والتقلبات المثيرة، كما هي حال هذه المواجهة دائماً.



لابا «الهداف»

يتصدر لابا كودجو لاعب العين ترتيب هدافي «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم برصيد 6 أهداف في أول 7 جولات، فيما يعتبر نيكولاس خمينيز لاعب الوصل صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة بخمس تمريرات.



الجزيرة.. «3929 تمريرة»

يعد الجزيرة صاحب أكبر عدد من التمريرات في أول سبع جولات من «دوري أدنوك للمحترفين»، برصيد 3929 تمريرة، وخورفكان الأقل بـ 2218 تمريرة.