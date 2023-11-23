14 مركبة إسعاف في خدمة «الجائزة الكبرى للفورمولا 1»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد الطاقم الطبي للإسعاف الوطني التابع للحرس الوطني، بالتعاون مع شركة إثارة ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، لتقديم الدعم الإسعافي الكامل لمجريات الحدث الأضخم في المنطقة للسنة العاشرة على التوالي، ويوفر الإسعاف الوطني خلال فعاليات سباق الفورمولا-1 في أبوظبي، عبر كادره المكون من أكثر من 60 مسعفاً متخصصاً، وبالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، التغطية الإسعافية والرعاية الطبية الطارئة لأكثر من 3000 شخص من المتسابقين وأعضاء الفرق والمنظمين لسباق جائزة أبوظبي الكبرى على حلبة مرسى ياس. وتشتمل التغطية الإسعافية على 14 مركبة إسعاف وطائرة إسعاف جوي يوفرها مركز البحث والإنقاذ بالحرس الوطني، لضمان تأمين كامل المساعدة الطبية اللازمة طيلة فترة إقامة فعاليات السباق.

وبمناسبة الذكرى العاشرة لمشاركة الإسعاف الوطني في دعم فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي، قال هشام الجنيبي، مدير عام حلبة مرسى ياس والاتحاد بارك: «لقد تمكّنت جائزة الاتحاد للطيران في أبوظبي بالتعاون مع كافة شركائها من الارتقاء بتجربة الحدث عاماً بعد عام، وذلك بفضل الالتزام الكبير لجميع فرق العمل بتقديم أفضل ما لديهم».

أضاف الجنيبي: «يعد الدعم المتواصل الذي يقدمه شركاؤنا في الإسعاف الوطني على مدار العام في جميع مواقعنا حيوياً لضمان نجاح جميع فعالياتنا، وتلعب خبراتهم الراسخة وفريقهم المتخصص دوراً كبيراً في تقديمنا نسخة لا تنسى من السباق الختامي لبطولة الفورمولا1 لعام 2023 على حلبة مرسى ياس».

من جانبه، قال محمد سالم حبوش، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني: «فخورون بتعاوننا مرة أخرى مع حلبة مرسى ياس وشركة إثارة ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية في الحدث الأضخم في المنطقة، ونعتز بتقديم خدماتنا للسنة العاشرة على التوالي كمزود إسعافي موثوق لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي».

أضاف حبوش: «من خلال شراكتنا الممتدة وخبرتنا العريقة في التغطية الإسعافية والرعاية الطبية الطارئة لمثل هذه الفعاليات العالمية، فإننا نؤكد جاهزيتنا التامة لتقديم الدعم اللازم في أثناء فعاليات السباق وضمان سلامة جميع المتسابقين وأعضاء الفرق والمشجعين والعاملين على أرض الحلبة والمساهمة في تقديم حدث ناجح لا يُنسى».

الجدير بالذكر، أنه إلى جانب توفير التغطية الإسعافية الطارئة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، يوفر كادر الإسعاف الوطني التابع للحرس الوطني خدماته الإسعافية والطبية على مدار العام في حلبة مرسى ياس، مقدماً الدعم لعدد كبير من الفعاليات الترفيهية والرياضية والمبادرات الصحية المجتمعية التي تقام على أرض الحلبة.