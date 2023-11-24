ألمانيا تستنكر «العنصرية» ضد الناشئين



برلين (أ ف ب)

استنكر الاتحاد الألماني لكرة القدم الإساءات العنصرية التي طالت عدد من لاعبيه في صفوف المنتخب الوطني لما دون 17 عاماً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذّر المسيئين من اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

نشر حساب الاتحاد الألماني الرسمي صورة تجمع أربعة من لاعبيه، بعد الفوز على الولايات المتحدة 3-2 في الدور 16 من كأس العالم لما دون 17 عاماً والمقامة في إندونيسيا، إلا أن بعض المغرّدين وجهوا سلسلة من الإساءات العنصرية للاعبين الظاهرين في الصورة وهم - شارل هرمان، ألموجيرا كابار، باريس برونر وفيصل حرشاوي، وجميعهم ليسوا من البشرى البيضاء.

وبعد الإهانات التي طالتهم، سارع الاتحاد الألماني الى حظر التعليقات على منشوره وأصدر بياناً قال فيه «نحن فخورون بالتنوع في منتخب ما دون 17 عاماً، وهم يبذلون الغالي والنفيس على الملعب في إندونيسيا».

وأضاف البيان «التزامنا بالتنوع راسخ بقوة في النظام الأساسي للاتحاد الألماني لكرة القدم، وكذلك قيم التسامح والاحترام.

وتابع «إذا كنت لا تشارك هذه القيم، يرجى إلغاء متابعتنا، التعليقات التمييزية والعنصرية ليس لها مكان هنا وسيتم حذفها وفقاً لذلك، ونتخذ إجراءات قانونية ضد المحتوى المسيء».

وكذلك، أبدى نجم المنتخب الألماني الأول جيروم بواتينج، الفائز بكأس العالم 2014، امتعاضه من التعليقات، وذلك في رسالة نشرها عبر موقع إكس «تويتر سابقاً».

وقال بواتينج «35 عاماً»: تعرض اللاعبون الناشئون الألمان لإهانات عنصرية، بعد فوز ألمانيا في كأس العالم؟، في عام 2023؟، هل أنتم جادون؟، متى سيتوقف ذلك؟».

واجه بواتينج الذي برز بقوة مع المنتخب الألماني لفترات طويلة لإساءات عنصرية مماثلة خلال مسيرته، وفي عام 2016، قال نائب زعيم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، ألكسندر جاولاند، إن «الناس يحبونه لاعباً كرة قدم، لكنهم لا يريدون أن يكون لديهم جار مثل بواتينج».

من جهته، قال هيرمان الذي اختير افضل لاعب في المباراة أمام الولايات المتحدة للموقع الرسمي للاتحاد الألماني «نحن مثل العائلة ليس فقط على الملعب إنما خارجه أيضاً وندعم بعضنا البعض مهما حصل».