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الرياضة

دي ماريا يعتزل بعد «كوبا 2024»

دي ماريا يعتزل بعد «كوبا 2024»
24 نوفمبر 2023 09:31

بوينوس آيرس (أ ف ب)

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أعلن الأرجنتيني أنخل دي ماريا، أنه يعتزل دولياً بعد انتهاء مسابقة «كوبا أميركا» لكرة القدم المقررة صيف العام 2024 في الولايات المتحدة.
وكتب دي ماريا عبر حسابه على إنستجرام «مع كل الألم الذي في روحي والغصة في حلقي أقول وداعاً لأجمل شيئ حدث لي في مسيرتي».
وتقام كوبا أميركا، والتي يحمل المنتخب الأرجنتيني لقبها، بين 20 يونيو و14يوليو المقبلين بمشاركة 10 منتخبات من أميركا الجنوبية و6 من أميركا الشمالية.
وتابع اللاعب البالغ «35 عاماً» والذي يلعب حالياً في بنفيكا البرتغالي، وسبق له أن لعب في ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي: «ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي أرتدي فيها قميص الأرجنتين».
وخاض دي ماريا آخر مباراة له في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي انتهت بالفوز 1-0 على البرازيل الثلاثاء الماضي في ريو دي جانيرو.

 

الأرجنتين
دي ماريا
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
مانشستر يونايتد
يوفنتوس
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