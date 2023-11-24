سان جيرمان يلوح بالحرب في قضية مبابي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن باريس سان جيرمان ما زال متمسكاً ببقاء نجمه وهدافه الأول كيليان مبابي في «حديقة الأمراء»، رغم أن المفاوضات والمحادثات بين النادي واللاعب متوقفة تماماً في الوقت الحالي، ومنذ فترة طويلة، ولم ينجح «الباريسي» حتى الآن في إقناع «فتى بوندي المدلل» بتوقيع عقد جديد.

ورغم ذلك هناك إصرار من جانب سان جيرمان على عدم الاستسلام، ويبذل كل الجهد لمنعه من الانتقال إلى ريال مدريد، بل أنه على استعداد للقتال من أجل ذلك، حسبما ذكرت مصادر وثيقة الصلة بالنادي الفرنسي.

ولا يعرف أحد مستقبل ومصير مبابي في الوقت الحالي، إلا هو وحده، ولكنه لم يكشف عنه لأحد، استمراراً لـ «مسلسل» الإثارة الطويل.

وأعلن ريال مدريد منذ فترة أنه لا وجود لأي مفاوضات بينه وبين اللاعب، غير أن هذا الأخير مطالب في غضون أقل من 6 أسابيع، بأن يحدد موقفه لأنه سيكون حراً في يناير المقبل في التفاوض مع أي نادٍ، وأيضاً الحديث عن مستقبله.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية عديدة، أن إدارة سان جيرمان تركز في الوقت الحالي تماماً على جانب كرة القدم، وتألق لاعبها وعودته إلى مستواه العالي، مثلما يركز اللاعب نفسه على الجانب الكروي، ويرفض الحديث لأي «ميديا» عن ما ينوي أن يفعله في الشتاء، ويخطط سان جيرمان لترك مبابي على هذا الحال حتى «صيف 2024».

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «ريليفو» أن سان جيرمان يفكر في طريقين، الأول بالتقارب مع مبابي بصورة ودية، ومحاولة إغرائه بكل سبل الإغراء الممكنة، من أجل تجديد عقده، والثاني أن ينتظر حتى الأشهر الأولى من 2024، ومحاولة الضغط عليه وإقناعه بتمديد عقده سنة أضافية حتى «صيف 2025»، وعدم مطالبته بأي شيء بعد هذا التاريخ.

وإذا كانت التقارير الكثيرة التي نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية على السواء تشير إلى إن مبابي يتعين أن يرحل إلى «البلانكوس»، وأن انتقاله إلى مدريد في الصيف المقبل أقرب من بقائه في باريس، فإن البعض الآخر- خاصة من الجانب الإسباني- يرون إن الأمر لم يحسم بعد، ولم تتم تسويته بأي صورة، ويتخوف هذا البعض من «ألاعيب» مبابي، التي ما زالت عالقة في أذهان المدريديين، خلال تجربة سابقة خذل فيها اللاعب «الريال»، وأوهمه حتى اللحظة الأخيرة، أنه في الطريق إلى «سانتياجو برنابيو».

وأبدى موقع «ياهو سبورت» دهشته من موقف اللاعب وصمته العميق وتساءل: إذا كان مبابى يصر على الصمت حتى الآن، ولم يكشف عن نيته في البقاء أو الرحيل، فلماذا أرسل إلى سان جيرمان في بداية هذا الموسم خطاباً رسمياً يلغي فيه خيار تمديد عقده سنة إضافية حتى «صيف 2025»؟.