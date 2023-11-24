«أبيض الناشئين» يواجه السعودية وسوريا والأردن في «غرب آسيا»



دبي (الاتحاد)



أوقعت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين «مواليد 2008»، منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية مع السعودية وسوريا والأردن، بينما جاء عُمان «الدولة المستضيفة» في المجموعة الأولى، إلى جانب العراق واليمن ولبنان.

وتُقام البطولة على ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة في عُمان من 11 إلى 20 ديسمبر المقبل.

وتقام مباريات دور المجموعات من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي، على أن ينتقل الفائزان من هذا الدور إلى المباراة النهائية للبطولة.

ويفتتح «أبيض الناشئين» مشاركته في البطولة بمواجهة الأردن 12 ديسمبر، تليها مباراته أمام سوريا 14 ديسمبر، فيما يلتقي السعودية 16 ديسمبر في ختام دور المجموعات.