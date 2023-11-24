السبت 25 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الريال» يصطاد موهوب «السامبا»!

«الريال» يصطاد موهوب «السامبا»!
24 نوفمبر 2023 10:28

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


اتجه ريال مدريد الإسباني خلال السنوات الأخيرة نحو «السوق البرازيلية»، للتعاقد مع لاعبين شباب موهوبين، لضمهم إلى صفوفه، هذا ما حدث مع فينيسيوس جونيور القادم من فلامنجو، ورودريجو جوس من سانتوس، اللذين وصلا إلى «سانتياغو برنابيو» عامي 2018 و2019 على التوالي، ومن وقتها أصبحا عنصرين أساسيين في تشكيلة «الميرنجي».
ومن المنتظر حدوث الشيء نفسه بالنسبة لمواطنهما إندريك مهاجم بالميراس الذي ينضم إلى «البلانكوس» خلال «الميركاتو الصيفي» المقبل، بعد أن يكمل 18 عاماً، لأنه ما زال قاصراً.
وذكرت مصادر صحفية إسبانية وثيقة الصلة بالنادي الملكي، أن المغامرة القادمة ل «الريال» قد تأتي في وقت قريب جداً، أكثر مما يتوقع أحد، إذ إن إدارة النادي تركز منذ أسابيع قليلة على ضم مهاجم برازيلي رابع يُدعى ماركوس ليوناردو «20عاماً» يلعب لنادي سانتوس. ومن المتوقع أن يغادر هذا الشاب الموهوب ناديه الحالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وفقا لما ذكره وكيله.
وذكر موقع «جول برازيل» أن ليوناردو متاح بمبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون يورو، وأن وكيله أبلغ ريال مدريد بذلك، لكي يتحرك هذا الشتاء من أجل ضمه.
وينافس الريال في هذا السباق على ضم ليوناردو، عدد من الأندية الإيطالية في مقدمتها روما، وأيضاً نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. 

أخبار ذات صلة
السيسي: مسار حل الدولتين استنفد على مدى 30 سنة ولم يحقق الكثير
رودريجو ضحية العنصرية بعد السقوط أمام الأرجنتين

غير أنه إذا تحرك الريال الآن، من المتوقع أن يفوز بالصفقة، لما يتمتع به من مكانة وشهرة أكبر، تغري المواهب البرازيلية الشابة بالانضمام إليه بحكم ألقابه وبطولاته العديدة، مثلما جذبت من قبل إيدرميليتاو وفينيسيوس جونيور ورودريجو وإندريك.
ولأن ماركوس ليوناردو مهاجم، من الطبيعي أن تزداد حاجة الريال إليه، خاصة في تلك الفترة التي يغيب فيها جناحه النجم فينيسيوس؛ بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروجواي «صفر-2» في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تبعده عن الملاعب حتى بدايات العام الجديد 2024، وهذا هو السبب الأقوى الذي دفع «الريال» إلى التعجيل بضم الشاب البرازيلي خلال «الميركاتو الشتوي»، خاصة أن سعره في المتناول.
بدأ ماركوس ليوناردو، المولود في 2 مايو 2003، اللعب مبكراً في فريق شباب سانتوس منذ 2014، وتم تصعيده للفريق الأول، بعد أن وقع عقد احتراف مع النادي نفسه في 2020، ومدته ثلاث سنوات فقط، ولعب ليوناردو لمنتخبي الشباب تحت 17 و20 سنة، ولم يلعب لمنتخب «السامبا» الأول حتى الآن.

إسبانيا
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
رودريجو
فلامنجو
سانتوس
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
اليوم 18:32
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنبيهاً للجمهور
اليوم 18:02
وحدة من الجيش المالي
الأخبار العالمية
مالي تردّ على تصريح حول سيطرة إرهابيين على معسكر
اليوم 21:46
«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»
الرياضة
«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»
اليوم 21:42
نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»
نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»
اليوم 21:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©