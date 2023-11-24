«المهام الخاصة» بطل كأس «شرطة أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



فاز فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول، وحاز بطولة كأس شرطة أبوظبي لكرة القدم، في نسختها الأولى التي أقيمت في «استاد زايد للكريكت»، بعد تفوقه على فريق مجلس أبوظبي الرياضي 2-صفر، وسجلهما يعقوب البلوشي، وركاض الكثيري، وشهدت المباراة تألق حارس المهام الخاصة، في إنقاذ فريقه من فرص محققة عدة، وحصل فريق مجلس أبوظبي الرياضي على المركز الثاني، وحاز فريق القيادة العامة للدفاع المدني المركز الثالث.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى، اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، وسلم كأس البطولة إلى فريق قطاع المهام الخاصة، في أجواء احتفالية حماسية أحيتها فرقة موسيقى شرطة أبوظبي، وكرم فريق نجوم أبوظبي، والذي يملك كوكبة من نجوم منتخبنا الوطني، بشير سعيد وصالح المنهالي، وجاسم موسى، وعبد الرحيم جمعة.

وحضر مراسم التتويج العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، ‏وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، ومنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وجمهور غفير من مشجعي الفرق المشاركة في البطولة.



وحصل ركاض الكثيري على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وأدار المباراة الختامية نخبة من حكام «دوري أدنوك للمحترفين».

وأشاد العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الشرطية الرياضية بالنجاح الذي حققته البطولة، وتميز اللاعبين في كافة الفرق المشاركة، وهنأ فريق قطاع المهام الخاصة على الفوز بالمركز الأول، لافتاً إلى أهمية البطولة في تعزيز الروابط الاجتماعية والتعاون مع الشركاء، من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وقدم لهم الشكر والتقدير على مشاركتهم المتميزة في النسخة الأولى، لافتاً إلى أن الاستعدادات تتواصل لتكون النسخة الثانية على المستوى نفسه من الريادة والتميز الرياضي.

وبدأت المباراة النهائية بالإثارة والقوة منذ الدقائق الأولى، وتمكن قطاع المهام الخاصة بتسجيل الهدف الأول في منتصف الشوط الأول، ورد فريق مجلس أبوظبي الرياضي بهجمات متتالية محاولاً تعديل النتيجة، ولكنه لم يستطع تسجيل هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بتفوق قطاع المهم الخاصة 1-صفر، وبدأ الشوط الثاني بضغط متواصل من مجلس أبوظبي الرياضي، محاولاً تعديل النتيجة، وبهجمة مرتدة استطاع المهام الخاصة خطف الهدف الثاني في آخر دقائق الشوط الثاني لتنتهي المباراة 2-صفر، وشهدت تألق ركاض لاعب المهام الخاصة، وتُوِّج أفضل لاعب في المباراة، وللمرة الثانية في البطولة.