ياو مينج يدعم سلة الصين بعد «هجمات الإساءة»



بكين (أ ف ب)

اعتبر ياو مينج أسطورة كرة السلة الصينية، ورئيس الاتحاد المحلي، أن الانتقادات الموجهة للمنتخب الوطني للرجال تجاوزت الحدّ، بعد تعرض بعض اللاعبين للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سلسلة من النتائج المخيبة للآمال.

وتحظى كرة السلة بشعبية كبيرة في الصين، لكن المنتخب الوطني فشل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات، وآخر خيبة أمل كانت الخسارة أمام الفلبين في نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية على أرضها الشهر الماضي.

وفازت الصين على تايوان، لتحرز الميدالية البرونزية، لكن الحملة اعتبرت فاشلة، وجاءت بعد أسابيع من احتلالها المركز 29 من بين 32 منتخباً في مونديال السلة وغيابها عن أولمبياد باريس العام المقبل.

ولم يتبدد غضب المشجعين الذين تعرضوا للاعبي المنتخب عبر مواقع التواصل في الأسابيع الأخيرة، منهم تشانج شن لين الذي يدافع عن ألوان فريق لياونينج فلاينج ليوباردز.

قال ياو مينج «43 عاماً»، نجم هيوستن روكتس السابق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والذي شارك في مباراة كل النجوم «أول ستار» ثماني مرات، خلال حفل نظمته قاعة مشاهير كرة السلة في بكين «هنا أمثل الاتحاد للإدلاء ببيان».

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عنه قوله «بغض النظر عما إذا كنا نلعب بشكل جيد أو سيئ في ملعب كرة السلة، سنواجه النتيجة».

وأضاف «بعض الانتقادات بشأن التقنية والتكتيكات مرحب بها، لكن بعض الأشياء تجاوزت كرة السلة، ونحن لا نتفق مع ذلك»، مشدداً «ندعم لاعبينا دائماً للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وفي هذا الصدد (الإساءة عبر مواقع التواصل)، سنقدّم كل الدعم اللازم».

وبعد الهزيمة أمام المنتخب الفلبين 76-77 في طريق الأخير للفوز بالميدالية الذهبية في النسخة الأخيرة من «الأسياد»، عمد المشجعون الصينيون إلى توبيخ اللاعبين والسخرية منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

«مشاهدتك تلعب كرة السلة هي شكل من أشكال الألم، أليس كذلك؟» سأل أحد أبرز المغردين، في حين لم يسلم المنتخب من انتقادات ياو مينج نفسه الذي وصف اللاعبين بال «كسالى» وحذّر من وجود «فجوة كبيرة» بينهم وبين أفضل المنتخبات في العالم.