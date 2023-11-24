«الراقي» يهز عرين «الملك» في 16 دقيقة!



علي معالي (الشارقة)



تعتبر مباراة البطائح والشارقة، في افتتاح الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، الأغرب والأكثر إثارة حتى الآن، ليس فقط للأهداف الستة التي شهدها اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3، إلا أن الفرص العديدة التي ضاعت من الفريقين، لو هزت الشباك لشهدت المباراة رقماً قياسياً، أضف إلى ذلك أنها المرة الأولى التي يتقدم فيها فريق بـ «ثلاثية»، ولا يعبر مدربه عن فرحته بذلك، كما أنها المرة الأولى في ملاعبنا تقريباً أن نرى مدربي الفريقين بهذه الدرجة من القرابة بين كوزمين ورادوي.

وخلال 16 دقيقة فقط، نجح البطائح في ضرب عرين «الملك» بشراسة، عندما بدأ مشوار التسجيل في الدقيقة 19، ووصل إلى الدقيقة 35 بالهدف الثالث، ولم يتوقع أحد في مدرجات استاد خالد بن محمد بـ «الإمارة الباسمة»، وهو الملعب الذي كان شاهداً على عودة الشارقة إلى الانتصارات الذهبية، عندما تُوج عليه بلقب الدوري موسم 2018- 2019، بعد غياب 23 عاماً، بأن تكون المباراة كارثية بالنسبة للشارقة وكوزمين، بعد الوصول إلى 3-0 بعد 35 دقيقة، كان «الملك» فيها تائهاً، في ملعب أعاده إلى الأمجاد بعد غياب طويل.

ولكن يبدو أن الخبرة لم تكن كافية لدى الطرفين، المدرب واللاعبين في البطائح للحفاظ على التقدم التاريخي، لينجح «الملك» من الاستيقاظ من «الغفوة» الغريبة، ويبدأ منذ الدقيقة 39 في وضع بصمته بهدف محمد عبدالباسط، لتظهر أخطاء «الراقي» الدفاعية التي منحت «الملك» في نهاية الأمر 3 أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

ولو سألت رادوي عن سيناريو المباراة لما توقعها بهذه «الدراما»، وهذا ما جعله «غير مصدق» ما يجري أمامه، والهدف تلو الآخر «يهز» كوزمين و«الملك» معاً، ومن ثم جاءت حلوله للحفاظ على التقدم ضعيفة، ليخسر «الراقي» نقطتين، ويكتفي بنقطة فقط، قال عنها رادوي: «سعيد بنقطة، ولكن بعد أن التقدم بثلاثية، حزنت لضياع نقطتين، وأن لاعبي فريقي اعتقدوا أن المباراة انتهت لمصلحتهم بعد الهدف الثالث، لنمنح الشارقة فرصة تلو الأخرى حتى التعادل».

وأضاف:«فرحتي بعد كل هدف داخلية، احتراماً وتقديراً للدور الكبير لكوزمين في حياتي المهنية، وليس منطقياً أن أفرح في وجه من علمني أصول كرة القدم، لاعباً ومدرباً».

التعادل المثير وضع كوزمين كذلك «الملك» في حرج شديد، حيث ابتعد الفريق نسبياً عن المنافسة على الدوري، رغم أننا ما زلنا في البداية، لكن المؤشرات ليست في مصلحة «الملك» بما يقدمه من أداء يمكن وصفه بـ «المهزوز»، وبات كوزمين مطالباً بأن «يلملم» خيوطه قبل لقاء السد يوم الاثنين في جولة آسيوية مهمة للغاية، من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة الثانية، والذهاب بعيداً في «الأبطال».