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الرياضة

سباق «عيد الاتحاد» لـ «الشراعية 43 قدماً» ينطلق غداً

سباق «عيد الاتحاد» لـ «الشراعية 43 قدماً» ينطلق غداً
24 نوفمبر 2023 12:19


أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تأجيل سباق عيد الاتحاد للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، ليقام يوم الأحد، وذلك بسبب الأحوال الجوية، حيث كان مقرراً أن ينطلق يوم السبت.
ويقام السباق برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وذلك ضمن احتفالات الدولة والنادي بعيد الاتحاد ال 52.
ويعد السباق «الجولة الثانية لهذه الفئة»، حيث اعتمدت اللجنة المنظمة مشاركة 90 محملاً على متنها 2000 بحار، وتبدأ المحامل الإبحار من نقطة الانطلاق في منطقة شرق جزيرة السعديات لمسافة 20 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية عند كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي.
وتستقطب سباقات المحامل الشراعية فئة 43 قدماً عدداً كبيراً من النوخذة والبحارة، كونها الفئة المتوسطة في السباقات التراثية، التي تجد التفاعل الإيجابي من المشاركين، بجوائزها القيمة، وقيمتها التراثية.
من جهته، أكد ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن سباق عيد الاتحاد يمثل ملحمة تراثية يعبر من خلالها المشاركون والمنظمون عن سعادتهم بالمشاركة في احتفال الدولة بعيد الاتحاد الـ 52 عبر هذا السباق، الذي هو مناسبة لها مكانتها الرفيعة في وجدان الجميع، تحيط بها مشاعر فياضة في حب الوطن.
وقال: الإقبال على المشاركة منذ فتح باب التسجيل كان كبيراً، ما يشير إلى أن المنافسة ستكون مثيرة، وأكثر حماساً، ورغبة من المشاركين في الصعود إلى منصة التتويج لتسجيل إنجاز يدون في قائمة الأبطال، خاصة أن السباق يحمل اسم عيد الاتحاد، مشيراً إلى أن فئة 43 قدماً مهمة، لا سيما أنها تعد منصة تمنح البحارة خبرات إضافية لقوة هذه الفئة من جانبي حجم المحمل، وعدد البحارة الذين على متنه.
وأضاف: نرحب بالمشاركين في السباق، والفعاليات كلها التي ينظمها النادي في الموسم، معرباً عن ثقته التامة في خروج السباق بشكل متميز، وأن يقدم الجميع كل ما لديهم من جهد وعمل للمساهمة في رسم لوحة ترسخ في أذهان كل من شارك ونظم وتابع السباق.

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عيد الاتحاد
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
المحامل الشراعية
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