«كونجرس» آسيا البارالمبي في الرياض السبت

الرياض (الاتحاد)



ينطلق يوم السبت في العاصمة السعودية الرياض كونجرس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ويترأسه ماجد العصيمي رئيس اللجنة، بمشاركة ممثلي 45 دولة أعضاء الجمعية العمومية، إضافة إلى حضور ممثلي بعض الاتحادات الدولية والقارية وضيوف الشرف والمراقبين.

ويشمل «كونجرس الرياض» مؤتمراً رياضياً يطلع من خلاله المشاركون على أفضل التجارب والممارسات وقصص النجاح التي سطرها «أصحاب الهمم» في أكبر قارات العالم، وورش عمل متخصصة تناقش مستقبل الحركة البارالمبية في آسيا.

ويرعى سمو الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، حفل جوائز التميز البارالمبي الآسيوي لعام 2023 الذي يشتمل أيضاً على أوسمة الشرف للأشخاص الذين قدموا مساهمات كبيرة في الحركة البارالمبية القارية.

يذكر أن جوائز التميز الآسيوي تشمل 6 فئات هي أفضل لاعب شاب، وأفضل لاعب ناشئ، وأفضل لاعبة ناشئة، وأفضل فريق، وأفضل إداري، وأفضل صورة فوتوغرافية.

وتختار الجمعية العمومية مجلس الإدارة لدورة جديدة، من خلال الانتخابات التي تجرى الثلاثاء على مناصب الرئيس، ونائب الرئيس، ورئيس لجنة المرأة والأعضاء، على أن يعقد المجلس المنتخب اجتماعه الأول في الدورة الجديدة عقب الانتخابات يوم الثلاثاء نفسه.

من ناحيته، أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية جاهزية السعودية لاستقبال قارة آسيا، بتوجيهات سمو الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، وسمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، مؤكداً أن الحدث نجح قبل أن يبدأ، مثمناً دور اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في توفير عوامل النجاح، لتنظيم أعمال الجمعية العمومية ومؤتمر الرياضة وجوائز التميز، واستقبال ممثلي القارة الآسيوية والاتحادات الدولية.

وأشار العصيمي إلى أن المجلس الآسيوي يسعى لتوفير أدوات النجاح لكل اللجان البارالمبية القارية، حتى يحقق كل منتسب فيها طموحه، ما ينعكس إيجاباً على مسيرتها، في ظل الاستراتيجية الموضوعة.