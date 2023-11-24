«إثارة» تطلق لعبة تفاعلية للفوز بجوائز حصرية



أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت شركة إثارة لعبة تفاعلية على تطبيقها الخاص بسباق جائزة أبوظبي الكبرى باسم «ريس فور ذا بلانيت»، والتي تتيح لجميع عشاق رياضة سباق السيارات الفوز بجوائز حصرية خلال الحدث بما فيها تذاكر حضور السباق الختامي لـ «الفورمولا-1» لعام 2024 في أبوظبي.

وتتيح لعبة سباق السيارات الجديدة لجميع مشغّليها التحكم بسيارة افتراضية تعمل بالطاقة الشمسية للعثور على بعض العناصر التي تجسّد جهود شركة إثارة في مجال الاستدامة، وتشمل هذه العناصر مصابيح LED وعبوات المياه متعددة الاستخدام وأيقونات الشرارات الكهربائية، والتي يجب على اللاعبين جمعها لكسب أكبر عدد من النقاط في فرصة للفوز بجوائز مميزة على تطبيق «Abu Dhabi GP».

ويمكن لضيوف سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا1» في أبوظبي المشاركة في اللعبة وكسب النقاط، ويتمكن أفضل 8 لاعبين من الفوز بتذكرتين لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي في ديسمبر لعام 2024، بإجمالي 16 تذكرة للنسخة السادسة عشرة من الحدث الأكبر في المنطقة.

ويأتي إطلاق اللعبة من شركة إثارة هذا العام تماشياً لجهود الشركة في مجال الاستدامة، إذ تسلط اللعبة الضوء على المبادرات المستدامة المتبعة في حلبة مرسى ياس، بما في ذلك تركيب نظام إضاءة جديد يعتمد على مصابيح LED ومحطات مياه الشرب لإعادة تعبئة عبوات المياه متعددة الاستخدام المتاحة في مناطق متفرقة من الحلبة لجميع مشجعي «الفورمولا-1» في السباق الختامي للبطولة نهاية الأسبوع الحالي.

والجدير بالذكر أن حلبة مرسى ياس حصلت على التقييم البيئي فئة ثلاثة نجوم من الاتحاد الدولي للسيارات في عام 2021، تقديراً لخطوات الاستدامة والأداء البيئي المتبعة في استضافة سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1»، وفي عام 2022، انضمت شركة إثارة إلى اتفاقية الحياد الكربوني مع الأمم المتحدة ضمن مبادرة الرياضة في الأمم المتحدة نحو العمل المناخي «UNS4CA»، ليتبع ذلك تركيب نظام إضاءة بمصابيح LED في الحلبة مؤخراً هذا العام ضمن مجموعة من المبادرات المستدامة المتبعة في السباق الختامي للفورمولا1 لعام 2023.

وتدعو شركة إثارة كافة حضور فعاليات جائزة طيران الاتحاد الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي لعام 2023 إلى تحميل تطبيق «Abu Dhabi GP» لضمان تجربة أكثر سلاسة خلال فعاليات السباق، إذ يوفر التطبيق سهولة الوصول إلى التذاكر الإلكترونية لدخول حلبة مرسى ياس من 23 إلى 26 نوفمبر، بالإضافة إلى تقديم معلومات شاملة حول فعاليات السباق للاستمتاع بتجربة غير مسبوقة خلال عطلة الأسبوع الحالي.