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الرياضة

نيبوشا يجهز خاوي وسلطان فايز لعجمان

نيبوشا يجهز خاوي وسلطان فايز لعجمان
24 نوفمبر 2023 13:48

فيصل النقبي (خورفكان)

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جهز نيبوشا مدرب خورفكان سيف الدين خاوي وسلطان فايز لدخول التشكيلة الأساسية للفريق أمام عجمان يوم الأحد، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ‏وبعودة «الثنائي» أصبحت صفوف «النسور» مكتملة، ولا يعاني الفريق إصابات أو غيابات أمام «البرتغالي» في المواجهة المهمة.
‏وأكد نيبوشا للاعبين أهمية النقاط الثلاث أمام عجمان، خاصة أن الفريق قادم من خسارة أمام بني ياس في الجولة الماضية، ولديه 7 نقاط فقط في الدوري.
‏‏وانخرط الفريق في معسكر داخلي خلال فترة التوقف، وخاض وديتين أمام البطائح وبني ياس، ‏وفاز في مباراة، وخسر الأخرى.
 

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
عجمان
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