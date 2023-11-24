نيبوشا يجهز خاوي وسلطان فايز لعجمان

فيصل النقبي (خورفكان)



جهز نيبوشا مدرب خورفكان سيف الدين خاوي وسلطان فايز لدخول التشكيلة الأساسية للفريق أمام عجمان يوم الأحد، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ‏وبعودة «الثنائي» أصبحت صفوف «النسور» مكتملة، ولا يعاني الفريق إصابات أو غيابات أمام «البرتغالي» في المواجهة المهمة.

‏وأكد نيبوشا للاعبين أهمية النقاط الثلاث أمام عجمان، خاصة أن الفريق قادم من خسارة أمام بني ياس في الجولة الماضية، ولديه 7 نقاط فقط في الدوري.

‏‏وانخرط الفريق في معسكر داخلي خلال فترة التوقف، وخاض وديتين أمام البطائح وبني ياس، ‏وفاز في مباراة، وخسر الأخرى.

