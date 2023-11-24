«النقل المتكامل» يخصص 80 حافلة لنقل الجماهير والمنظمين



أبوظبي (الاتحاد)



ضمن رؤيته للمساهمة في إنجاح الفعاليات التي تقام في أبوظبي، أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن تنظيم حركة التنقل خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»، وأيضاً توظيف جميع الإمكانيات اللازمة لتلبية احتياجات النقل الخاصة بالحدث، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وبما يسهم في وصول الجمهور إلى أماكن الفعاليات بطريقة آمنة ومريحة، ويعكس الصورة الإيجابية عن فعاليات «الفورمولا-1» على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأوضح المركز أن فريق إدارة الحركة المرورية ينظم إدارة الحركة المرورية من خلال مركز التحكم المروري في جزيرة ياس عبر التحكم بالإشارات الضوئية، لضمان انسيابية الحركة المرورية، بالإضافة إلى نشر الرسائل الإرشادية على اللوحات المتغيرة الإعلام الجمهور بمستجدات الحركة المرورية حول منطقة الفعالية، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

كما يتم توفير دوريات «خدمة مساندة الطرق» لإدارة الحركة المرورية، وتقديم الدعم لمستخدمي الطريق في حالات تعطل المركبات «مثل توفير الوقود، تغيير الإطارات، شحن بطارية»، بالإضافة إلى توفير آليات قطر المركبات لإخلاء المركبات المتعطلة من الطريق إلى أقرب مكان آمن، وذلك لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وأشار المركز إلى أنه تم تخصيص 80 حافلة من حافلات النقل العام لنقل الجماهير ومنظمي الحدث، حيث تعمل خدمة الحافلات على خط ياس الدائري لنقل الزوار من ياس مول عند البوابة الرئيسة، ومواقف وارنر براذرز إلى كلٍ من بوابات حلبة السباق، وفنادق جزيرة ياس، والمنطقة الترفيهية، كما خُصِّصت 3 حافلات لنقل المنظمين من المتطوعين من مكان تجمعهم داخل جزيرة ياس إلى حلبة ياس قبل وبعد انتهاء فترة عملهم، فضلاً عن تخصيص قرابة 2100 مركبة أجرة لخدمة الجمهور ومنظمي الحدث طوال فترة الفعالية.

ويقوم فريق عمل من المركز بتنظيم حركة مركبات الأجرة قبل بدء الحدث وحتى الانتهاء منه، وفي أثناء الفعاليات والحفلات الترفيهية المصاحبة، كما يتم توفير مشرفين ومراقبين في الفعالية والعمل على خطة توزيع تشمل أماكن الازدحام بموقع الحدث، وعلى الورديات جميعها، بالتنسيق مع الجهات المشاركة، ومتابعة الأماكن المخصصة لصعود ونزول ركاب مركبات الأجرة، وتوفير المراقبين في أماكن ازدحام الزوار الذين يحتاجون إلى مركبات أجرة لنقلهم إلى أماكن إقامتهم.

ويعمل المركز أيضاً على توزيع المراقبين على مداخل ومخارج الساحات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة وتوجيه الزوار إلى المواقف المخصصة لهم، وإلى أماكن وقوف مركبات الأجرة والحافلات لنقلهم إلى أماكن الفعاليات، فضلاً عن التواصل المباشر مع إدارة «الفورمولا-1» وشرطة أبوظبي لحل مشاكل الازدحام وتوجيه الزوار إلى أماكن وُجود مركباتهم.

ويُعد مركز النقل المتكامل ومنذ انطلاقة بطولة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»، شريكاً استراتيجياً فاعلاً إلى جانب اللجنة المنظمة للفعالية، حيث يسهم في توفير وإدارة الحدث في مجال النقل والحركة المرورية، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبإشراف فريق عمل إماراتي مؤهل لتنفيذ المهام بكفاءة عالية والمشاركة في التنظيم وإدارة الفعاليات الضخمة.

يذكر أن المركز بالإضافة إلى سباقات «الفورمولا-1»، يسهم بشكل فعّال في تقديم الدعم لمختلف الفعاليات التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في خطوة تندرج ضمن جهوده الحثيثة الرامية إلى إنجاح هذه الفعاليات والمشاركة بعملية التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الإمارة، الأمر الذي يعزز الرفاهية وجودة الحياة لسكان وزائري أبوظبي من خلال توفير وسائل نقل آمنة، ومريحة ومتكاملة.