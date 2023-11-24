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الرياضة

الكشف عن القمصان الجديدة للمنتخبات الوطنية

الكشف عن القمصان الجديدة للمنتخبات الوطنية
24 نوفمبر 2023 14:06

 
أبوظبي (الاتحاد)


أعلنت شركة أديداس، عن القمصان الجديدة الخاصة بمنتخبات الإمارات لكرة القدم، الطقم الأساسي والاحتياطي، ومن المقرر ارتداء الزي الجديد، خلال كأس آسيا يناير 2024، وتمثل القمصان حقبة جديدة لكرة القدم الإماراتية، حيث تمزج بين التقاليد والابتكار، وهي مستوحاة من ألوان العلم الأربعة، الأحمر والأسود والأبيض والأخضر.
وترتدي جميع المنتخبات الوطنية الزي الجديد، المنتخب الوطني الأول، ومنتخب السيدات، إضافة إلى منتخب كرة القدم داخل الصالات وكرة القدم الشاطئية، ويرتدي لاعبو المنتخبات المذكورة القمصان المتميزة بكل فخر.

 

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وكشفت أديداس، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم، عن الأطقم الجديدة من خلال مقطع فيديو من إخراج بدرية فيصل، مخرجة الأفلام الإماراتية، يظهر فيه اللاعبون علي مبخوت وعلي سالمين وفابيو ليما، إلى جانب قائدة منتخب السيدات نوف العنزي، ويظهر الفيديو حجم التفاني والتضحية اللازمة لتمثيل الدولة من وجهة نظر اللاعبين، إضافة إلى الإشادة باتحاد كرة القدم 
تصميمات القمصان الأساسية والاحتياطية، مستوحاة من ألوان العلم النابضة بالحياة، حيث يتميز الطقم الأساسي بقماش أبيض كلاسيكي مزين بالخطوط الحمراء الثلاثة الشهيرة، وعلى الجانب الآخر يتميز القميص الاحتياطي بتصميم منقوش جريء باللونين الأخضر والأسود المذهلين.
وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، أن الشراكة مع أديداس مهمة، لما لهذه العلامة التجارية من مكانة معروفة في العالم، وقال: منتخباتنا الوطنية تحظى برعاية كبيرة من قيادتنا الرشيدة، لأنها تمثل الكرة الإماراتية في جميع المحافل والمنافسات الإقليمية والقارية والدولية.
وعبر الأمين العام عن سعادته بالتصميم الجديد لقمصان المنتخبات الوطنية، لأنه يستمد معانيه ومضامينه من ألوان العلم الإماراتي، التي تدل على الخير والعطاء والازدهار، مؤكداً أن المنتخبات الوطنية على أعتاب مرحلة جديدة تتطلع فيها إلى تحقيق إنجازات أخرى تضاف إلى سجلنا الرياضي.

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محمد بن هزام الظاهري
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