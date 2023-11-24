5 أحداث «خطفت الأنظار» في الموسم

يختتم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي هذا العام موسماً شهد العديد من اللحظات الحماسية والأحداث غير المتوقعة، ومع انطلاق فعاليات السباق الختامي لموسم 2023، نستعرض أهم خمسة أحداث شهدتها بطولة العالم في هذا العام.

حقق أستون مارتن بداية قوية منذ انطلاقة الموسم، وبرزت قدرة سيارة الفريق على المنافسة قبيل انطلاقة سباقات الموسم في الاختبارات التحضيرية، وتألق فرناندو ألونسو بفضل خبرته وحنكته في السباقات، حيث صعد منصة التتويج ست مرات خلال ثمانية سباقات، بما في ذلك حصوله على المركز الثالث في ثلاثة سباقات متتالية في كل من البحرين والسعودية وأستراليا، ليدفع الفريق إلى أجواء المنافسة على المركز الرابع في معركة الصانعين.

«بالنسبة لي، سعيد بمجريات هذا العام، لم أشارك في السباقات خلال العام الماضي، ولكن أعتقد بأنني تمكنت من مواكبة المنافسة بالسرعة التي كنت أتطلع إليها»، تمنح هذه الكلمات التي قالها بياستري في مقابلة أجريت معه مؤخراً لمحة عن سبب وجوده في هذه القائمة، وقدم السائق الأسترالي موسماً رائعاً إلى الآن، إذ تمكن من الفوز بسباق سبرينت في قطر، وحقق المركز الثاني في سباق الجائزة الكبرى خلال عطلة الأسبوع نفسها، وبعدها تحقيق المركز الثالث في اليابان، وحالياً يحتل السائق الذي يخوض أول موسم له في بطولة «الفورمولا-1» المركز التاسع على سلم ترتيب البطولة.

وبعد البداية الصعبة لفريق ماكلارين خلال النصف الأول من الموسم حيث اكتفى بتسجيل 17 نقطة خلال ثمانية سباقات، منحت التحديثات الإيروديناميكية التي قدمها الفريق للسيارة في سباق النمسا أداءً إضافياً، وقلبت المعادلة خلال النصف الثاني من الموسم، حيث تحسنت حظوظ الفريق بشكل ملحوظ وصعد سلم المنافسة بتسارع هائل. ومنذ سباق حلبة سبا تمكن لاندو نوريس من الوصول ضمن العشرة الأوائل في جميع السباقات التالية، باستثناء سباق لاس فيغاس حيث خرجت سيارته عن السيطرة ليخرج من السباق، فيما برز أداء أوسكار بياستري أيضًا، ليضيف الفريق إلى رصيده 267 نقطة في 13 سباقاً.

من المؤكد أن ليام لوسون لن ينسى جائزة سنغافورة الكبرى حيث حصل النيوزيلندي على نقطتين بعد حصوله على المركز التاسع، بعد أن حل بديلاً عن دانيال ريكاردو الذي تعرض لحادث منعه من المشاركة في السباقات.

واستطاع ماكس فيرستابن معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية البالغ 9 انتصارات آنذاك في عطلة أسبوع الجائزة الكبرى في هولندا، لكن هذا السباق سيظل في ذاكرة جمهور «الفورمولا-1» لفترة طويلة والأداء الرائع الذي قدمه السائق الهولندي في موطنه تحت الأمطار في حلبة زاندفورت التي شهدت 186 عملية تجاوز، متقدمة على الرقم القياسي السابق البالغ 170 عملية تجاوز الذي شهده سباق جائزة الصين الكبرى عام 2016.