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الرياضة

«الديربيات» في واجهة الأسبوع الثالث لدوري الطائرة

«الديربيات» في واجهة الأسبوع الثالث لدوري الطائرة
24 نوفمبر 2023 17:12

 
معتصم عبدالله (دبي)


تتصدر مواجهات «الديربي» الأسبوع الثالث لدوري الرجال للكرة الطائرة، والذي يشهد السبت مباريات منتظرة تجمع النصر والوصل، العين وبني ياس، شباب الأهلي وحتا، فيما يستضيف الجزيرة على صالة «مبادلة دوم» ضيفه عجمان.
وتبدو الفرصة متاحة أمام «الفرسان» متصدر الترتيب برصيد 6 نقاط من فوزين على التوالي أمام عجمان 3-0، وبني ياس 3-1، لحصد فوزه الثالث على التوالي في المواجهة أمام ضيفه حتا صاحب المركز الأخير، من دون رصيد بعد خسارتين على التوالي أمام بني ياس 0-3، والنصر 1-3.
وتصطدم رغبة العين قبل الأخير في الفوز الأول بطموحات ضيفه بني ياس «الرابع» برصيد 3 نقاط، تعويض خسارة الجولة الماضية أمام شباب الأهلي 1-3، وهو ذات الأمر الذي ينشده النصر «السادس» برصيد نقطة، في مواجهة جاره الوصل «الوصيف» وله نقاط.
وبعيداً عن أجواء «الديربيات» تحتضن صالة «مبادلة دوم» بنادي الجزيرة، مواجهة «فخر أبوظبي» ثالث الترتيب برصيد 4 نقاط أمام ضيفه عجمان «الخامس» وله 3 نقاط، وكانت الجولة الماضية شهدت خسارة الجزيرة بصعوبة أمام الوصل 2-3، فيما تفوق «البرتقالي» على العين 3-1.

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مباريات السبت


النصر – الوصل 19:00
العين – بني ياس 19:00
شباب الأهلي – حتا 19:00
الجزيرة – عجمان 19:00

دوري الطائرة
النصر
الوصل
بني ياس
شباب الأهلي
حتا
العين
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