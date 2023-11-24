«الأمة العيناوية» تترقب «البصمة الأرجنتينية» أمام «الفرسان»

معتز الشامي (دبي)



يضع الجهاز الفني للعين لمساته الأخيرة على تشكيلة وطريقة لعب الزعيم قبل المواجهة المرتقبة الأحد أمام الفرسان في قمة الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، على استاد راشد بدبي، التي تعد أول وأهم اختبار لكتيبة «الزعيم» وجهازه الفني بقيادة الأرجنتيني كريسبو، بعد تولي المسئولية في ظل حالة الغضب الجماهيري من الهولندي شرودر، على خلفية الخسارة أمام الوصل الجولة الماضية وضياع الصدارة.

وسيطرت حالة من الترقب على جماهير الأمة العيناوية، خصوصاً بعدما كانت قد استبشرت بمرحلة المدرسة الهولندية في التدريب مع شرودر، الذي قاد العين لنتائج إيجابية واحتل صدارة مجموعته في دوري الأبطال بدون هزيمة، وقدم 5 جولات مميزة في الدوري بخلاف نتائج إيجابية في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، قبل أن يتذوق الهزيمة أمام النصر، ثم لاحقاً أمام الوصل، ليضيع 6 نقاط كاملة كانت كفيلة بإبعاد الزعيم بصدارة الترتيب خصوصا بعد تعثر جميع منافسيه.

ورغم حداثة عهد الأرجنتيني كريسبو الذي وقع مع الزعيم مطلع نوفمبر الجاري، وتوليه المسئولية في وقت التوقف الدولي وغياب 10 لاعبين دوليين عن التدريبات اليومية، إلا أنه خاض تجربة ودية تعرف خلالها على قدرات لاعبيه، كما عمل على علاج الأخطاء الدفاعية التي كانت واضحة تماما في أداء الزعيم.

ويتوقع أن يجري كريسبو عدة تغييرات سواء على طريقة اللعب أو في تشكيلة الفريق، لاستعادة الخطورة الفنية والفاعلية التكتيكية أمام أي منافس، وستكون التجربة القوية أمام الفرسان، بهدف استعاد الصدارة مجددا.

ومن جانبه، أشاد كريسبو بقدرات لاعبيه خلال الفترة الوجيزة التي عمل خلالها على تدريب الفريق وقيادته فنيا، بالإضافة للتعامل المحترف من قبل الإدارة العيناوية، وقال: «خلال مسيرتي التدريبية، كنت أسعى دائماً لخوض مشاريع تطويرية وتنافسية للغاية وحافلة بالتحديات التي أعشقها، نحن نسعى للفوز بالبطولات والألقاب، ولكن الفكرة الجوهرية تتمثل في المنافسة حتى النهاية، وستسير الأمور بصورة طبيعية وفق الترتيب المنطقي».

وأضاف: «قائمة اللاعبين الحاليين في النادي تتسم بالجودة العالية وقابلة للتطوير، كما أنني كمدرب لم أواجه تحديات للتكيف سريعا مع أجواء وبيئة العمل المحترفة في العين، وبشكل عام أنا أعشق التحدي ومعتاد على الضغوط فهي متعة كرة القدم».

وأكمل: «سأعتمد أسلوب اللعب الهجومي مع التأكيد على فرض السيطرة الكاملة على مجريات اللعب واعتماد أسلوب الضغط على المنافس واللعب في نصف ملعبه، وبطبيعة الأمر، سيتم ذلك مع الحرص على التوازن اللازم لتجنب الثغرات الدفاعية، ولكن دون إهمال وإعطاء الأولوية للناحية الهجومية».