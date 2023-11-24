المشاهير يخطفون الأضواء في معرض دبي لبناء لأجسام



دبي (الاتحاد)



يشهد «معرض دبي الدولي لبناء الأجسام»، إقبالاً كبيراً من الزوار من داخل الدولة وخارجها، لمتابعة فعاليات الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط الذي يستقطب أكثر من 35 ألف زائر، ويقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي على مساحة عرض تفوق 26 ألف متر مربع، إلى جانب «معرض دبي للحياة النشطة» و(دبي أكتيف إنداستري)، ويستمر حتى يوم غد الأحد.

حضر فعاليات المعرض سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ومنظم المعرض نيك بلاير وكريج هوتسلي، حيث اطلعوا على أجنحة المعرض، وقابلوا الرياضيين من أبطال العالم المشاركين في الحدث الذي يشارك فيه أكثر من 600 رياضي وأخصائي تدريب ولياقة بدنية و400 شركة عارضة.

وتقدم المصري «بيج رامي» بطل العالم في مسابقات بناء الأجسام «مستر أولمبيا» للعامين 2020 و2021 قائمة الرياضيين المشاركين في فعاليات المعرض من أبطال العالم في بناء الأجسام واللياقة البدنية الذين توافدوا إلى دبي من مختلف قارات العالم، كما وُجد في المعرض بطل العالم روني كولمان الملقب بمستر أولمبيا ثمان مرات الذي يحمل 26 لقباً في بطولة العالم لبناء الأجسام، وبطل العالم كريس بومستيد الفائز بلقب مستر أولمبيا 5 مرات، وفيل هيث الفائز باللقب 7 مرات، وديسكتر جاكسون الفائز باللقب مرتين، بالإضافة إلى اللاعب المحترف الإيراني هادي شوبان وصيف مستر أولمبيا ثلاث مرات، كما تواجد محترف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية الأميركي كاي جريم أحد أبطال مسلسل «أشياء غريبة».



ويحتضن المعرض مجموعة استثنائية من العروض والأنشطة المتنوعة، التي تقدمها أكثر من 400 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام من 25 دولة من مختلف دول العالم، وتشمل الأنشطة مشاركة أشهر الشخصيات الرياضية العالمية ورواد القطاع الرياضي من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لأبرز العلامات التجارية الرياضية، وأبرز الأكاديميات الرياضية في مجال اللياقة البدنية، وشهد الحدث إطلاق حزمة من أحدث منتجات اللياقة البدنية والأجهزة الرياضية، إلى جانب تقديم مجموعة من الدروس الرياضية الجماعية، ومسابقات اللياقة البدنية، والنقاشات التفاعلية المرتبطة بمواضيع الصحة والعافية.

كما يشهد المعرض مجموعة من المسابقات الرياضية، واختبارات اللياقة البدنية التي تحدد مستوى القدرات البدنية للمشاركين من عشاق الإثارة والتمارين القاسية، ويعد معرض دبي لبناء الأجسام أبرز الفعاليات التي تنظم في دبي التي تتعلق بمجال الصحة واللياقة البدنية، ويتيح لزواره، سواء كانوا من لاعبي بناء الأجسام المتمرسين، أو من رواد الأندية الرياضية، وجهة مثالية للاستفادة من مجموعة من العروض المتميزة.