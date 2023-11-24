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الرياضة

دوهان من مقود الفئة الأولى إلى صدارة الفورمولا-2

دوهان من مقود الفئة الأولى إلى صدارة الفورمولا-2
24 نوفمبر 2023 18:17


أبوظبي (الاتحاد)

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شهدت التجارب التأهيلية للفورمولا-2 التي أقيمت أمس ضمن فعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 أجواء حماسية، وانتهت بتصدّر جاك دوهان سائق فريق إنفكتا فيرتشوسي ريسنج حصة التجارب محققاً بذلك مركز الانطلاق للسباق الختامي للبطولة يوم الأحد ومركز الانطلاق العاشر لسباق سبرينت اليوم.
وكان دوهان قد شارك في حصة التجارب الحرة الأولى للفورمولا-1 مع فريق ألبين، ليعود بعدها خلف عجلة القيادة في التجارب التأهيلية للفورمول-2 ويتصدر الترتيب بتسجيل زمن قدره 1:35.567، في حين أنهى متصدّر البطولة ثيو بورشير الجولة في المركز الرابع عشر بزمن قدره 1:36.437 بعد مواجهته بعد الصعوبات خلال حصة التجارب هذه.
أما فيكتور مارتينز سائق فريق إيه آر تي جراند بري، الذي تصدر حصة التجارب الحرة الأولى في وقت سابق من اليوم نفسه، فقد سجّل ثاني أسرع زمن بلغ 1:35.791، بينما جاء كوش مايني من فريق كامبوس ريسنغ في المركز الثالث بزمن قدره 1:35.976.
وكان متصدّر بطولة الفورمولا-2، ثيو بورشير، قد شارك في التجارب الحرة الأولى للفورمولا-1 مع فريق ألفا روميو، حيث حلّ محل جو جوانيو. وعلى الرغم من تحقيقه المركز الرابع عشر في حصة التجارب التأهيلية، إلا أن السائق الفرنسي لا يزال يتطلّع للحفاظ على لقب البطولة في السباق الختامي يوم الأحد، خاصة مع تقدّمه على فريدريك فيستي بفارق 25 نقطة، وأيومو إيواسا بفارق 39 نقطة، واللذين حققا المركزين التاسع والخامس على التوالي في التجارب التأهيلية. 

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