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الرياضة

منتخبنا يحرز برونزية «الهدف» في «دبي للقفز بالمظلات»

منتخبنا يحرز برونزية «الهدف» في «دبي للقفز بالمظلات»
24 نوفمبر 2023 18:21

 
دبي (الاتحاد) 

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حصد منتخبنا الميدالية البرونزية في «دقة الهدف» للفرق، ضمن بطولة دبي الدولية السابعة للقفز بالمظلات التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في منطقة سكاي دايف دبي، وسجل منتخبنا 48 سم، فيما تصدرت إيطاليا المسابقة ونالت الذهبية، برصيد 32 سم، والوصيف التشيك برصيد 38 سم، وحلت النمسا رابعاً بـ 59 سم، وأميركا الخامس «63 سم»، والإمارات «ب»، السادس برصيد 72 سم. 
من ناحية أخرى، ينافس عبدالرحمن البلوشي لاعب منتخبنا على الميدالية الذهبية في الفردي لمسابقة دقة الهدف، حيث واصل تألقه بالبطولة، وتصدر المركز الأول برصيد 3 سم، ويتبقى جولتان على خط النهاية في اليوم الختامي للبطولة. 

الإمارات
دبي
القفز بالمظلات
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