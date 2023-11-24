راسل ولوكلير يسيطران على تجارب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى

مصطفى الديب (أبوظبي)



تتوجه أنظار العالم إلى حلبة مرسى ياس لليوم الثاني على التوالي، خلال منافسات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»، حيث تقام التجارب الرسمية للسباق الرئيس الذي يقام الأحد، وتنطلق التجارب الرسمية في السادسة مساء السبت لمدة ساعة، وتحدد مراكز السائقين على خط الانطلاق في السباق الرئيس.

ويسعى الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل، الذي حسم لقب بطولة العالم مبكراً، لتسجيل رقم جديد خلال التجارب الرسمية اليوم، حيث يقاتل من أجل الوجود في صدارة المنطلقين الأحد للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته على حلبة مرسى ياس، بينما يحاول لويس هاميلتون سائق مرسيدس إلى الابتعاد برقم «أول المنطلقين» في حال الفوز في التجارب الرسمية، ليكون أول المنطلقين في أبوظبي للمرة السادسة في تاريخه.

على جانب آخر، شهدت التجربتان الحرتان مساء أمس، إثارة كبيرة، وأسفرت نتائجهما عن تقاسم البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس، وشارل لوكلير سائق فيراري، جولتي التجارب الحرة الأولى والثانية على مضمار حلبة مرسى ياس.

وسجل كل من راسل ولوكلير أفضل زمن خلال حصتي التجارب الأولى والثانية، تمهيداً لجولة التأهيل الرسمية التي تقام السبت.

وسيطر البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس على التجارب الحرة الأولى مسجلاً أسرع لفة حول مسار حلبة ياس بزمن 1:26:072 دقيقة، متقدماً على البرازيلي فيليبي دروجوفيتش السائق الاحتياطي لفريق أستون مارتن الذي حل ثانياً في التجارب الحرة الأولى، بعد أن نجح في تسجيل ثاني أسرع زمن، بينما جاء ثالثاً في الحصة الأولى الأسترالي دانيال ريكاردو سائق ألفا تاوري.

وشهدت التجارب الحرة الأولى مشاركة 10 سائقين مبتدئين من الشباب مع فرق «الفورمولا-1»، حيث يلزم الاتحاد الدولي كل فريق بإشراك سائق احتياطي وناشئ مرتين على الأقل في التجارب الحرة الأولى خلال الموسم.

وشارك جاك دينيس بديلاً عن بطل العالم الحالي ماكس فيرستابن في التجارب، ولكنه حقق المركز الـ 16 في الحصة الأولى، ودفع ألفا روميو بثيو بورشاير بديلاً للصيني جوانيو جو، كما شهدت التجارب مشاركة أوليفر بيرمان، زاك سوليفان، إسحاق حجار، باتريسيو أوارد، جاك دوهان، فريدريك فيتسي، وروبرت شوارتزمان.

وشهدت التجارب الحرة الثانية إثارة كبيرة بعد رفع العلم الأحمر، نتيجة حادثتين تعرض لهما الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري، والدانماركي كيفين ماجنوسين سائق هاس، إذ نجح شارل لوكلير في تسجيل زمن 1:24:809 دقيقة، بفارق 0.043 ثانية عن لاندو نوريس سائق ماكلارين الذي حل ثانياً، وجاء بطل العالم الحالي ماكس فيرستابن في المركز الثالث في التجارب، فيما حل الفنلندي فاليتيري بوتاس سائق ألفا روميو في المركز الرابع، والمكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بل، ووصيف بطل العالم خامساً.

وشهدت حصة التجارب الثانية عودة السائقين الأساسيين للفرق، بعد الدفع بعدد من الناشئين في التجارب الأولى، حيث يسعى كل فريق لتجربة أفضل إعدادات للسيارة، من أجل جولة التأهيل.

وتعرض كارلوس ساينز صاحب المركز الرابع في بطولة العالم هذا الموسم لحادث في المنعطف الثالث، بعدما انزلقت سيارته بشكل مفاجئ واصطدمت بجدار الحلبة الجانبي، ليخرج من السباق، بعد تضرر سيارته بشكل كبير، فيما انزلقت سيارة ماجنوسين وتعرضت لأضرار في الجزء الخلفي نتيجة الارتطام بجدار الحلبة.