دبا يستعيد رابع «دوري الأولى» بـ «ثنائية»



معتصم عبدالله (دبي)



استعاد دبا المركز الرابع في ترتيب دوري الدرجة الأولى، بفوزه على الجزيرة الحمراء 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد سعود بن صقر القاسمي، ضمن «الجولة العاشرة»، والتي شهدت فوز الحمرية على الرمس 3-0، فيما تغلب جلف أف سي على سيتي 2-1.

وسجل العُماني محمد المربوعي ثنائية «النواخذة» أمام مضيفه الجزيرة الحمراء في الدقيقتين 13 و94، ليقود فريقه إلى الفوز بهدفين، ويرفع دبا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، مقابل 15 نقطة للجزيرة الحمراء المتراجع إلى المركز الخامس.

وقاد الوطني محمد الجالبوت في ظهوره الأول مدرباً للحمرية، فريقه للفوز على ضيفه الرمس 3-0، وسجل أهداف «أصحاب الأرض» يوسف الجبلي في الدقيقة 5، والسوري مارديك مردكيان «هدفين» في الدقيقتين 49 و71، ورفع الحمرية رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، فيما تأزم موقف الرمس في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وكسب جلف أف سي المواجهة أمام ضيفه سيتي 2-1، وسجل للفائز فالو ميندي في الدقيقة 26، وويليامس أبور في الدقيقة 65، فيما سجل لسيتي مارسليو كونيا في الدقيقة 76، ورفع جلف رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، مقابل 4 نقاط لسيتي قبل الأخير.