«الاستدامة».. «هدف» عالمي في ملاعبنا

معتز الشامي (دبي)

وقعت رابطة المحترفين الإماراتية، مذكرة تفاهم مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، لتعزيز ممارسات الاستدامة، وخفض انبعاثات استهلاك الكهرباء من خلال الاعتماد على شهادات الطاقة النظيفة في مسابقات الرابطة المحترفين الإماراتية.

وتوقيع المذكرة خطوة غير مسبوقة تصب في مصلحة توجهات الدولة نحو الاستدامة، كما سبقت بها رابطة المحترفين أغلب روابط آسيا والمنطقة في الاهتمام بنشر ثقافة الاستدامة والطاقة النظيفة والتحرك صوب تقديم مبادرات وعقد اتفاقيات شراكة مع الجهات المتخصصة وذات العلاقة بهذا الجانب البيئي المهم، وإفادة الأندية المحترفة وتوعيتها بأهمية مراعاة مثل هذه الأبعاد التي تقلل من الانبعاثات الضارة بالكوكب.

وتضمنت مذكرة التفاهم بين رابطة المحترفين، وشركة مياه وكهرباء الإمارات تضمين طرف ثالث في المذكرة، وهو قطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في شركة «أدنوك».

وبموجب الاتفاقية، ستصبح شركة «مياه وكهرباء الإمارات» شريكاً للطاقة النظيفة، حيث ستعمل على توفير «شهادات الطاقة النظيفة» لخفض انبعاثات إمدادات الكهرباء إلى مقر رابطة المحترفين الإماراتية في أبوظبي، كما سيتعاون الطرفان على تعزيز مفاهيم الاستدامة والترويج لمخطط «شهادات الطاقة النظيفة» في أندية كرة القدم المشاركة في المسابقات التي تنظمها الرابطة.

ويأتي تحرك الرابطة لملف «الاستدامة»، تماشياً مع سياسات الدولة في مجابهة ظاهرة التغيير المناخي، واستضافتها مؤتمر المناخ «كوب28»، حيث سبق وكانت الإمارات من أوائل الدول بالمنطقة التي تهتم بـ «الاستدامة» للمنشآت الرياضية، بل وسبق ونظمت الهيئة العامة للرياضة، قبل 6 سنوات «منتدى الإمارات لاستدامة المنشآت الرياضية» بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، ووقتها تم إطلاق البرنامج الوطني لاستدامة المنشآت الرياضية بمشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة، ووقتها شارك في المؤتمر أكثر من 300 شخصية متخصصة في مجال المنشآت الرياضية من داخل الدولة وخارجها.

فيما تم لاحقاً تشكيل فريق عمل تقوده وزارة تطوير البنية التحتية، لوضع الكودات الهندسية والأدلة الإرشادية والمواصفات الفنية التي تتعلق بالاستدامة العمرانية، وتم تخصيص جزء منها للمنشآت الرياضية، واقتران موافقة البلديات المتعلقة بترخيص المنشآت الرياضية والمصادقة على تنفيذها بمدى توافق مخططاتها الهندسية ومواصفاتها الفنية وأنظمتها الإنشائية مع متطلبات الاستدامة والصداقة مع البيئة.

وأكد عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية أهمية البعد البيئي في ملاعب كرة القدم الإماراتية، وقال: «تدرك رابطة المحترفين الإماراتية الدور الرئيس الذي ستلعبه هذه الشراكة في تعزيز الممارسات المستدامة وتعزيز وعي الأندية والمشجعين حول الحاجة الماسة للتصدي لظاهرة التغيُّر المناخي، والتي تمثل جزءاً أوسع من التزاماتنا الهادفة إلى دعم مبادرات الدولة بشأن تحقيق مستقبل أفضل للجميع.

ومع الإعلان عن عام 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، من الطبيعي أن نقوم باتخاذ إجراءات فعالة للتأكد من أن جميع عملياتنا تجري على نحو مسؤول تجاه البيئة والأجيال القادمة».

وتعمل رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع شركائها والجهات المعنية على تطوير استراتيجية الاستدامة البيئية التي ستحدد أطر العمل لتنفيذ خطط التغير المناخي، وإدارة الموارد على نحو مستدام.

كما تواصل الرابطة استكشاف المبادرات التي من شأنها الإسهام في خفض الأثر البيئي لمسابقات الرابطة، وتقييم الالتزام بحملة «السباق إلى الصفر» التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وهي مبادرة عالمية تهدف للوصول إلى صافي انبعاثات صفري وتحقيق انتعاش صحي ومرن، وإطلاق العنان للنمو الشامل والمستدام.

على الجانب الآخر، قال حمد عبد الله الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه وكهرباء الإمارات: أن هذه الشراكة تعد فرصة فريدة للشركة لتسريع عملية الانتقال بقطاع الطاقة في دولة الإمارات، وخفض الانبعاثات من أنشطة كرة القدم الاحترافية بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في الدولة وأضاف «من خلال الالتزام المشترك بالكفاءة والاستدامة، فإننا نضع معياراً جديداً للتميز داخل الملاعب وخارجها. وبتوقيع هذه الاتفاقية، التي تعدُّ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، فإننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، والاستمرار في العمل على تعزيز شراكات مماثلة مع مختلف الجهات».