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الرياضة

«إليكاو» يظفر بكأس الوثبة في بلجيكا

«إليكاو» يظفر بكأس الوثبة في بلجيكا
25 نوفمبر 2023 01:24

عصام السيد (أبوظبي)

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ظفر الجواد «إليكاو» للمالكة والمدربة ماريان ويسماير، وقيادة كوين كليمانز، بكأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، الذي أقيم أمس الأول بمضمار والوني جلين البلجيكي، تحت مظلة النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.
واجتمع للسباق البالغ جائزته 5000 يورو، عدد كبير من الخيول قوامها 9 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، وتفوق «إليكاو» ببراعة على منافسيه تاركاً المركز الثاني للجواد «نيل أدامز» لاوروس ايشباخر، وبإشراف فرانشيسكا ايشباخر، وقيادة كوب فاندربيك، فيما حل في المركز الثالث «تيكس دا» للمالك والمدرب الهولندي، وقيادة ستيفان برو.

بلجيكا
كأس الوثبة
الخيول العربية الأصيلة
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