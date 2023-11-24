السبت 25 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس عيد الاتحاد للبولو بين أبوظبي وأنكورا

جانب من مباريات بطولة كأس الاتحاد للبولو (من المصدر)
25 نوفمبر 2023 01:24

غنتوت (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«أبوظبي» و«غنتوت» و«أنكورا» تتألق في كأس البولو
كأس عيد الاتحاد للبولو تنطلق اليوم في غنتوت

تأهل فريقا أبوظبي وأنكورا إلى المباراة النهائية لكأس عيد الاتحاد التي تقام اليوم بملعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 للدولة، بمشاركة 6 فرق محلية وخليجية.
جاء تأهل أبوظبي وأنكورا بعدما تصدرا المركزين الأول والثاني للدور الأول، ويسبق النهائي، مباراتان، الأولى لتحديد المركز الخامس بين فريق «أر أيه» والمغيرات، فيما تقام الثانية بين فريقي غنتوت والفيصل تحديد المركز الثالث. 
وأنهت اللجنة المنظمة برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي كافة الترتيبات لحفل الختام وتوزيع الجوائز، والذي تحول إلى مهرجان بمجموعة من الفعاليات الترفيهية والمعارض التراثية بمشاركة شرطة أبوظبي، وسيكون الدخول مجاناً للجمهور. 
وكانت الجولة الأخيرة من الدور الأول، شهدت مواصلة فريق أبوظبي انتصارات بالفوز على فريق «أر أيه» بنتيجة 9-2، فيما فاز وصيفه فريق انكورا على غنتوت بولو 9-8، بعد مباراة مثيرة اتسمت بالندية من الفريقين، فيما حقق فريق الفيصل بولو فوزه على حساب فريق المغيرات PBC بنتيجة 9-3.
صدارة الهدافين
ينفرد بصدارة قائمة الهدافين، أوسكار كولومبريس لاعب غنتوت برصيد 11 هدفاً، ويدير مباريات الجولة النهائية الحكم الدولي تاركوين ساوثويل.

فريق أبوظبي
نادي غنتوت
سباق الخيل
البولو
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
اليوم 18:32
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنبيهاً للجمهور
اليوم 18:02
وحدة من الجيش المالي
الأخبار العالمية
مالي تردّ على تصريح حول سيطرة إرهابيين على معسكر
اليوم 21:46
«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»
الرياضة
«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»
اليوم 21:42
نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»
نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»
اليوم 21:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©