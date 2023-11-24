كأس عيد الاتحاد للبولو بين أبوظبي وأنكورا

غنتوت (الاتحاد)

تأهل فريقا أبوظبي وأنكورا إلى المباراة النهائية لكأس عيد الاتحاد التي تقام اليوم بملعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 للدولة، بمشاركة 6 فرق محلية وخليجية.

جاء تأهل أبوظبي وأنكورا بعدما تصدرا المركزين الأول والثاني للدور الأول، ويسبق النهائي، مباراتان، الأولى لتحديد المركز الخامس بين فريق «أر أيه» والمغيرات، فيما تقام الثانية بين فريقي غنتوت والفيصل تحديد المركز الثالث.

وأنهت اللجنة المنظمة برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي كافة الترتيبات لحفل الختام وتوزيع الجوائز، والذي تحول إلى مهرجان بمجموعة من الفعاليات الترفيهية والمعارض التراثية بمشاركة شرطة أبوظبي، وسيكون الدخول مجاناً للجمهور.

وكانت الجولة الأخيرة من الدور الأول، شهدت مواصلة فريق أبوظبي انتصارات بالفوز على فريق «أر أيه» بنتيجة 9-2، فيما فاز وصيفه فريق انكورا على غنتوت بولو 9-8، بعد مباراة مثيرة اتسمت بالندية من الفريقين، فيما حقق فريق الفيصل بولو فوزه على حساب فريق المغيرات PBC بنتيجة 9-3.

صدارة الهدافين

ينفرد بصدارة قائمة الهدافين، أوسكار كولومبريس لاعب غنتوت برصيد 11 هدفاً، ويدير مباريات الجولة النهائية الحكم الدولي تاركوين ساوثويل.