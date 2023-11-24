نادي أبوظبي للفروسية ينظم فعاليات ترفيهية في سباقات ديسمبر

أبوظبي (وام)

يستعد نادي أبوظبي للفروسية لإقامة فعاليات ترفيهية للجمهور، بالتزامن مع سباقات مختلفة يحتضنها النادي في 3 ديسمبر المقبل.

وتتضمن هذه الفعاليات سباق جوهرة تاج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة، للخيول العربية الأصيلة.

وتقام الفعاليات برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية.

وتشهد السباقات سحباً على 3 سيارات مخصصة للجمهور، وإقامة فعاليات توفر أجواء عائلية لمختلف الفئات من الذكور والإناث.

وأكد المهندس علي الشيبه، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، أن الدعم المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، يسهم في الارتقاء بدور النادي المتعاظم في استضافة وتنظيم الفعاليات المختلفة، وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.

وقال «نحرص على مواكبة جميع الفعاليات التي تشهدها السباقات المختلفة في الموسم الحالي، وتحقيق تطلعات جماهير السباقات ضمن أولويات مهمة نراعي فيها التنوع وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز الحضور الجيد لجميع الفئات، والفترة الماضية التي سبقت انطلاقة الموسم شهدت الكثير من الإجراءات التطويرية في مرافق ومنشآت النادي، ما كان له أثر ملموس في نجاح استضافة السباقات خلال الأسبوعين الماضيين».

وأشار الشيبه إلى أن اللجان التنظيمية في النادي تستعد لاستقبال الجمهور في السباق الأغلى الأسبوع المقبل والسباقات الأخرى المقررة، خاصة مع توقعات بتوافد أعداد كبيرة من داخل وخارج الدولة لمتابعة سباق «جوهرة التاج»، بما يمثله من أهمية كبيرة بتواجد نخبة الخيول والفرسان على مستوى الدولة والعالم في أبوظبي.