الجزيرة والوصل.. «القمة الدولية»

معتصم عبدالله (دبي)

تستأنف «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، مساء اليوم، بإقامة 3 مباريات، تجمع حتا وبني ياس، الوحدة والإمارات، وقمة الجزيرة والوصل، على تختتم الجولة غداً، بمواجهات اتحاد كلباء والنصر، خورفكان وعجمان، وقمة شباب الأهلي والعين على استاد راشد.

وتخطف قمة «النجوم الدوليين» الأنظار في مواجهة «فخر أبوظبي» صاحب المركز السابع برصيد 11 نقطة، أمام ضيفه «الإمبراطور» المتصدر برصيد 17 نقطة، في لقاء جماهيري منتظرة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

ويزيد وجود 13 لاعباً دولياً في قائمة منتخب الإمارات الأخيرة، خلال مباراتيه الأخيرتين أمام نيبال 4-0، والبحرين 2-0، من التوقعات بمباراة مثيرة، عطفاً على الظهور الإيجابي للنجوم الدوليين مع «الأبيض» في مباراتي الجولتين الأولى والثانية في الدور الثاني المجموعة الثامنة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويبرز في تشكيلة الفريقين من النجوم الدوليين مع «الأبيض»، سباعي الجزيرة علي خصيف، محمد العطاس، خليفة الحمادي، عبدالله إدريس، زايد الزعابي، عبدالله رمضان، علي مبخوت، ومن نجوم الوصل «السداسي» علي سالمين، علي صالح، كايو كانيدو، فابيو دي ليما، عبدالرحمن صالح، عمر حسين هيكل.

ويرغب الجزيرة في مباراة الليلة، تكرار سيناريو الموسم الماضي 2022- 2023، حينما نجح في إلحاق الخسارة الأولى بضيفه الوصل في مباراة «الجولة الثامنة» بنتيجة 2-0 على استاد محمد بن زايد، وحافظ «الأصفر» على غرار الموسم الماضي على سجله خالياً من الخسارة في الجولات السبع الأولى ليستحق موقعه في صدارة الترتيب.

ويتسلح «فخر أبوظبي» في المواجهة أمام «الأصفر»، بالأفضلية على صعيد المواجهات في «دوري المحترفين»، برصيد 18 انتصاراً، مقابل الخسارة في 5 لقاءات، والتعادل في 5 مباريات أخرى، ويعد هجوم «فخر أبوظبي» ثاني أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في مرمى الوصل في الدوري برصيد 60 هدفاً.

وسجل رباعي الفريقين علي مبخوت وخليفة الحمادي وعبدالله رمضان وفابيو ليما أهداف «الأبيض» الستة في مباراتيه بالتصفيات.

وتسبق انطلاق قمة الجزيرة وضيفه الوصل، مباراتا الوحدة والإمارات، وحتا وبني ياس، ويتطلع في المباراة الأولى «العنابي» تحت قيادة مدربه الهولندي «المؤقت» أرنو بويتنويج إلى مزاحمة رباعي المقدمة بالوصول إلى «النقطة 15»، مدفوعاً بمعنويات في آخر جولتين أمام اتحاد كلباء 2-1، وعجمان 1-0، في الوقت الذي يقاتل فيه ضيفه «الصقور»، والذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط، من أجل تجاوز صدمة الخسارة 2-4 أمام حتا في الجولة الماضية قبل التوقف.

وعلى «استاد حمدان بن راشد آل مكتوم» في حتا، تصطدم رغبة «الإعصار» صاحب المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، في فوزه الثاني في الدوري، بعد الأول أمام الإمارات 4-2 في الجولة الماضية، بطموحات ضيفه «السماوي» صاحب المركز الثامن برصيد 10 نقاط، والساعي بدوره لتحسين موقفه في الترتيب، وتستحق المواجهة بين الفريقين وصف «الاتجاه الواحد»، بعدما غابت نتيجة التعادل في المواجهات الأربع الماضية، برصيد فوز وحيد لحتا مقابل ثلاثة انتصارات لبني ياس.

«الثنائي الدولي» سلاح «السماوي»

يعول بني ياس في المواجهة أمام مضيفه حتا، على التألق اللافت لأجانبه الدوليين «الثنائي» تاولانت سيفري ويوسف نياكتيه مع ألبانيا ومالي على التوالي خلال مباريات تصفيات «يورو 2024» و«مونديال 2026»، وأسهم تاولانت في صناعة هدف تأهل منتخب بلاده، فيما احتفل نياكتيه بباكورة أهدافه الدولية مع مالي.

الأفضلية بلون «العنابي»

يتفوق الوحدة في المواجهات المباشرة أمام الإمارات في «دوري المحترفين»، برصيد 12 فوزاً في 18 مواجهة، مقابل الخسارة في مباراتين فقط، والتعادل في 4 مباريات، وحقق «العنابي» الفوز في آخر 7 مواجهات أمام «الصقور» في الدوري.

مبخوت وليما «سباق المتعة»

يتصدر «الثنائي» علي مبخوت مهاجم الجزيرة وفابيو ليما نجم الوصل قائمة هدافي فريقهما في المواجهات المباشرة في الدوري، برصيد 12 هدفاً للأول، مقابل 8 أهداف لفابيو ليما، ويبرز إلى جانب «الثنائي» ألياخاندرو بوزيلو في تشكيلة «فخر أبوظبي» بمساهمته في تسجيل 6 أهداف في آخر 7 مباريات لفريقه، مقابل 7 أهداف أسهم بها نيكولاس خيمينيز مع الوصل.