السبت 25 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العامري: نخبة المطايا تطارد «الناموس» والرموز

محمد مظفر العامري
25 نوفمبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كأس عيد الاتحاد للقدرة يدشن موسم قرية الإمارات العالمية بالوثبة
جائزة زايد الكبرى للهجن.. «الفخر» يعانق «التاريخ» في الوثبة

أكد محمد مظفر العامري، محلل سباقات الهجن، أن جائزة زايد الكبرى بالوثبة، تمثل حدثاً متفرداً لسباقات الهجن بالدولة والمنطقة، ولها ألق وبهاء، حيث يقبل عليها ملاك الهجن بكل حب وحماس، ولسان حالهم يلهج بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه بهذه الرياضة الذي يمثل استمرارية للنهج الذي وضعه الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وتقدم العامري بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على اهتمامه ومتابعته لهذا الكرنفال التراثي المميز، كما شكر معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الذي يحرص على المتابعة، وتوفير السبل كافة التي تجعل جميع سباقات الهجن التي تقام في عاصمة الميادين تنافس نفسها في التميز والنجاح.
وتوقع العامري للحدث الذي ينطلق اليوم، إثارة وتشويقاً فوق العادة، خاصة أن ملاك الهجن يدفعون خلاله بأفضل الحلال لمعانقة الناموس، مشيراً إلى أن كل من يشارك في جائزة زايد الكبرى يعد فائزاً لأنها تحمل اسماً عزيزاً وغالياً على قلوب الجميع، فضلاً عن أن هذه المناسبة الغالية تجمع كل المهتمين بهذه الرياضة، وتشهد تبادلاً للأفكار والخبرات، بجانب أنها ملتقى اجتماعي يعزز من الصلات والعلاقات بين المشاركين.

سباقات الهجن
جائزة زايد الكبرى للهجن
الوثبة
الهجن
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
اليوم 18:32
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنبيهاً للجمهور
اليوم 18:02
وحدة من الجيش المالي
الأخبار العالمية
مالي تردّ على تصريح حول سيطرة إرهابيين على معسكر
اليوم 21:46
«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»
الرياضة
«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»
اليوم 21:42
نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»
نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»
اليوم 21:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©