العامري: نخبة المطايا تطارد «الناموس» والرموز

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد مظفر العامري، محلل سباقات الهجن، أن جائزة زايد الكبرى بالوثبة، تمثل حدثاً متفرداً لسباقات الهجن بالدولة والمنطقة، ولها ألق وبهاء، حيث يقبل عليها ملاك الهجن بكل حب وحماس، ولسان حالهم يلهج بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه بهذه الرياضة الذي يمثل استمرارية للنهج الذي وضعه الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتقدم العامري بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على اهتمامه ومتابعته لهذا الكرنفال التراثي المميز، كما شكر معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الذي يحرص على المتابعة، وتوفير السبل كافة التي تجعل جميع سباقات الهجن التي تقام في عاصمة الميادين تنافس نفسها في التميز والنجاح.

وتوقع العامري للحدث الذي ينطلق اليوم، إثارة وتشويقاً فوق العادة، خاصة أن ملاك الهجن يدفعون خلاله بأفضل الحلال لمعانقة الناموس، مشيراً إلى أن كل من يشارك في جائزة زايد الكبرى يعد فائزاً لأنها تحمل اسماً عزيزاً وغالياً على قلوب الجميع، فضلاً عن أن هذه المناسبة الغالية تجمع كل المهتمين بهذه الرياضة، وتشهد تبادلاً للأفكار والخبرات، بجانب أنها ملتقى اجتماعي يعزز من الصلات والعلاقات بين المشاركين.