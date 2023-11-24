سلطان بن حمدان: دعم القيادة أساس الريادة في سباقات الهجن

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه واهتمامه ورعايته للرياضات التراثية في الدولة، وعلى رأسها سباقات الهجن التي أصبحت أيقونة الرياضات التراثية في الدولة والمنطقة، بفضل هذا الاهتمام الكبير الذي تجده من القيادة الرشيدة، والذي يمثل استمراراً للنهج الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما تقدم معاليه بمناسبة انطلاق جائزة زايد الكبرى في الوثبة، بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه غير المحدود لسباقات الهجن، واهتمامه الكبير بتميز هذا الحدث التراثي المهم في كل عام، وهو ما جعل جائزة زايد الكبرى أيقونة لسباقات هجن الجماعة في المنطقة.

وقال معاليه: «جائزة زايد الكبرى حدث متفرد يربط تاريخنا الضارب في الجذور بحاضرنا المشرق، وهي رواية رائعة عنوانها مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: (من ليس له ماض ليس له حاضر، ولا مستقبل)، وهي كلمات لامست كل مفردات التراث، وجعلت الحماس والشغف لدى الجميع بالحب الكبير لها، ورافق ذلك جهود كبيرة من أجل الحفاظ على إرث الماضي الغني بمعاني الأصالة والجود والكرم والإقدام والشجاعة، ليتوارثه أبناء الوطن جيلاً بعد جيل».

وأضاف: «أصبحت لرياضات الهجن مكانة رفيعة، ومكرمة سخية، وتقدير كبير، جعلها تتصدر المشهد بين الرياضات المختلفة، وتحولت مهرجاناتها إلى عيد يلتقي فيه أهل الهجن الذين يجمعهم حب التراث، ليتفاكروا ويتحاوروا في أجواء بديعة تطبعت بحب التراث، وتغلب عليها الرؤى المضيئة التي تعزز مكانة الهجن العربية الأصيلة».

وشدد معاليه على أن استمرار مهرجانات وسباقات الهجن، يعزز قيم هذه الرياضة التراثية الأصيلة، ويؤكد الوفاء لما قدمته القيادة الرشيدة لأكثر من خمسة عقود مضت، واستكمال المسيرة الظافرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بسخائه وكرمه الذي لا تحده حدود.

ويؤكد معاليه أن المهرجان يقبل هذا العام، وسط أجواء من التفاؤل والحماس كعادته دائماً، ليفرد فضاءات من الإبداع، ويمنح أهل الهجن مشاعر عامرة بالفرح، طابعها الحب لهذا الموروث الشعبي.