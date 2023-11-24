جائزة زايد الكبرى للهجن.. «الفخر» يعانق «التاريخ» في الوثبة

عبدالله عامر (أبوظبي)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم على أرضية ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2023 التي ينظمها اتحاد سباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة، وبمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل.

وتدشن منافساتُ سن الحقايق التي تحظى بالعدد الأكبر من الأشواط الجائزة اليوم بإجمالي 60 شوطاً، على مدار يومين، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً تتنافس خلالها المطايا على جوائز نقدية قيمة خصصتها اللجنة المنظمة للفائزين.

وتستكمل غداً الأحد في اليوم الثاني منافسات الحقايق على مدار 40 شوطاً، بواقع 20 في الفترة الصباحية و20 في الفترة المسائية، وتبرز الأشواط الأربعة الرئيسة الأولى في الفترة المسائية، التي تتنافس خلالها نجائب الأصايل على 4 رموز هي كأس وبندقية الأبكار والجعدان المفتوح، وكأس وشداد الأبكار والجعدان من فئة الإنتاج، إضافة إلى الجوائز المالية التي تتراوح بين 1.5 مليون درهم إلى 100 ألف درهم.

وتنطلق تحديات اللقايا يوم الاثنين المقبل، ضمن اليوم الثالث من الجائزة، وخصصت اللجنة المنظمة 40 شوطاً لهذه الفئة، منها 26 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية والتي تتصارع خلالها المطايا على 8 رموز للقايا الأبكار والجعدان في أشواط المفتوح والمحليات والإنتاج.

ويشهد اليوم الرابع تحديات سن الإيذاع على مدار 34 شوطاً، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية التي تشهد التنافس على 8 رموز، إذ خصص الشوط الأول للأبكار الرئيس ويحصل الفائز به على كأس، إضافة إلى 1.5 مليون درهم، وبندقية ومليون درهم في الشوط الثاني الرئيس للجعدان الإيذاع، أما الشوطان الثالث والرابع، فخصصا للإيذاع الأبكار والجعدان المحليات، والشوطان الخامس والسادس للأبكار والجعدان المحليات من فئة الإنتاج، حيث يحصل الفائز على كأس وبندقية، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون درهم، و800 ألف درهم على الترتيب، بينما خصص الشوطان السابع والثامن لفئة الإنتاج.

وتشهد منافسات سن الثنايا التي تقام يوم الأربعاء المقبل الصراع على 8 رموز خصصتها اللجنة المنظمة لهذه الفئة التي تقام عبر 30 شوطاً، إذ تشهد الفترة الصباحية 16 شوطاً، يحصل خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة، بينما تشهد الأشواط الثمانية الأولى في الفترة المسائية التنافس على الرموز، حيث خصصت اللجنة المنظمة كأساً وبندقية للأبكار والجعدان الرئيس، إضافة إلى شوطي المحليات الرئيس، و4 أشواط للرموز للمحليات والمهجنات من فئة الإنتاج.

وتبدأ تحديات الكبار مع منافسات الحول والزمول يوم الخميس المقبل عبر 22 شوطاً، بواقع 10 أشواط في الفترة الصباحية و12 شوطاً في الفترة المسائية.

«التراثي» ينتظركم اليوم

تشهد الفترة المسائية اليوم منافسات السباق التراثي عبر 10 أشواط للفئات العمرية من 15 إلى 20 سنة، وخصصت لها جوائز مالية تصل إلى 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، وجوائز نقدية قيمة لبقية المراكز وحتى صاحب المركز العاشر.

سيف و5 ملايين درهم

يختتم المهرجان يوم الجمعة المقبل بأهم أشواط الجائزة على الإطلاق والتي يطمح إلى نيلها ملاك الهجن، حيث تركض المطايا الحول والزمول في الفترة الصباحية على مدار 10 أشواط، فيما تتركز الأنظار على أشواط الفترة المسائية التي تعد الأقوى على الإطلاق خلال 8 أشواط.

وسيكون الموعد الأهم مع الحول الرئيسي والذي يتوج الفائز به بالسيف، إضافة إلى 5 ملايين درهم، وفي الشوط الزمول الرئيسي ويحصل البطل على بندقية ومليون ونصف مليون درهم.

أما الشوط الثالث والمخصص للحول المحليات الرئيس، فيتوج الفائز بخنجر، إضافة إلى 2 مليون درهم، وفي الشوط الرابع للزمول المحليات الرئيس، ويحصل البطل على شداد ومليون درهم.

وتشهد أشواط الحول والزمول من فئة الإنتاج الصراع على رموز الخنجر والبندقية في أشوط الحول والزمول المحليات والمهجنات من فئة الإنتاج، وتتراوح الجوائز المالية لهذه الأشواط بين مليون ومليون نصف درهم.