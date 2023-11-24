السبت 25 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإماراتيان حمدة وراشد.. أداء قوي في تجارب فورمولا4

الإماراتيان حمدة وراشد.. أداء قوي في تجارب فورمولا4
25 نوفمبر 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)
سجل فريق ياس هيت بداية قوية في حصة التجارب الحرة الأولى لجولة كأس فورمولا4 الإمارات التي تستضيفها حلبة مرسى ياس، ضمن فعاليات عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.
واحتلت السائقة الإماراتية حمدة القبيسي، التي  شاركت في أكاديمية الفورمولا 1 لهذا العام، المركز الثالث بزمن قدره  1:59.153، بينما قدم الشاب الإماراتي راشد الظاهري «15  عاماً» أداءً قوياً في أول ظهور له في سباقات السيارات أحادية المقعد بزمن قدره 1:49.176.

أخبار ذات صلة
14 مركبة إسعاف في خدمة «الجائزة الكبرى للفورمولا 1»
«الدائرة الذهبية».. تجربة ترقية جديدة متاحة لجمهور «الفورمولا-1»

وانطلقت حصة التجارب الحرة صباح أمس، بمشاركة 14 سائقاً، وتألق كيانو الأزهري محققاً ثاني أسرع زمن وقدره 1:59.101 بفارق 0.070 عن فيديريكو الرفاعي الذي تصدر قائمة الأزمنة الأسرع.

فورمولا 4
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
اليوم 18:32
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه تنبيهاً للجمهور
اليوم 18:02
وحدة من الجيش المالي
الأخبار العالمية
مالي تردّ على تصريح حول سيطرة إرهابيين على معسكر
اليوم 21:46
«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»
الرياضة
«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»
اليوم 21:42
نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»
نيوكاسل يضرب تشيلسي بـ «رباعية»
اليوم 21:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©