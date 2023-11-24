الإماراتيان حمدة وراشد.. أداء قوي في تجارب فورمولا4

أبوظبي (الاتحاد)

سجل فريق ياس هيت بداية قوية في حصة التجارب الحرة الأولى لجولة كأس فورمولا4 الإمارات التي تستضيفها حلبة مرسى ياس، ضمن فعاليات عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي.

واحتلت السائقة الإماراتية حمدة القبيسي، التي شاركت في أكاديمية الفورمولا 1 لهذا العام، المركز الثالث بزمن قدره 1:59.153، بينما قدم الشاب الإماراتي راشد الظاهري «15 عاماً» أداءً قوياً في أول ظهور له في سباقات السيارات أحادية المقعد بزمن قدره 1:49.176.

وانطلقت حصة التجارب الحرة صباح أمس، بمشاركة 14 سائقاً، وتألق كيانو الأزهري محققاً ثاني أسرع زمن وقدره 1:59.101 بفارق 0.070 عن فيديريكو الرفاعي الذي تصدر قائمة الأزمنة الأسرع.