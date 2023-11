سيارات فريدة في مزاد حصري على حلبة «ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

30 سيارة نادرة من أشهر السيارات في العالم يجمعها مزاد حصري يقام يوم 25 نوفمبر على خط انطلاق النسخة الخامسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 على حلبة مرسى ياس في أبوظبي.. ومن المتوقع أن تصل مبيعات مزاد On the Grid: The Abu Dhabi Auction الذي تنظمه دار بونهامز إلى أكثر من 20 مليون دولار أميركي.. وتتضمن قائمة السيارات المعروضة سيارة فريق جون بلاير لوتس كوزوورث تايب 79 التي حقق ماريو أندريتي على متنها لقب بطولة العالم للسائقين عام 1978، وتتراوح قيمتها التقديرية بين 6.5 و9.5 مليون دولار أميركي، وسيارة ماكلارين مرسيدس MP4/21 التي قادها كيمي رايكونن في موسم 2021، بقيمة تقديرية تتراوح بين 2.5 و3.5 مليون دولار أميركي، كما تشمل القائمة سيارة ماكلارين إيلفا طراز 2022، وسيارة بورشه RSR911 الحصرية، وسيارة لامبورجيني ميرشلاجو إل بي 670-4 سوبر فيلوتشي لعام 2010.