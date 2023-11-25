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الرياضة

موناكو يتعذب في «حديقة الأمراء»!

موناكو يتعذب في «حديقة الأمراء»!
25 نوفمبر 2023 08:56

 

باريس (أ ف ب)

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عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي في كرة القدم، بفوزه «القاسي» على ضيفه موناكو 5-2، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة عشرة.
وتناوب على «خماسية» النادي الباريسي البرتغالي جونسالو راموس «18»، كيليان مبابي «39 من ركلة جزاء»، عثمان ديمبلي «70«، البرتغالي فيتينيا «72»، وراندال كولو مواني «90+6»، فيما أحرز الياباني تاكومي مينامينو «22» والأميركي فولارين بالوجان «75» هدفي موناكو.
وبهذا الانتصار، رفع سان جيرمان رصيده في صدارة الدوري الفرنسي إلى 30 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه نيس الذي يستضيف تولوز «الأحد»، أمام موناكو بقي على نقاطه الـ24، وراوح مكانه في المركز الثالث.
وخاض سان جيرمان هذه المباراة بغياب قائده البرازيلي ماركينيوس بداعي إصابة في الركبة تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.
وخرج المدافع البالغ 29 عاماً خلال مباراة البرازيل ضد الأرجنتين مساء الثلاثاء في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي خسرها البرازيليون 0-1.
ويأتي هذا الفوز للنادي الفرنسي قبل استحقاقه الأوروبي أمام نيوكاسل الإنجليزي، في ظل صراع شديد على بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني عن المجموعة السادسة «الحديدية» في دوري الأبطال، حيث يحتل بوروسيا دورتموند الألماني صدارة الترتيب بسبع نقاط أمام سان جيرمان الثاني «6»، وميلان الإيطالي الثالث «5» ونيوكاسل الرابع «4»، قبل جولتين من نهاية الدور الأول.

 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
موناكو
كيليان مبابي
عثمان ديمبلي
دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل
ميلان
دورتموند
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